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Аналитик назвал наиболее вероятный сценарий для рубля

Аналитик назвал наиболее вероятный сценарий для рубля - 05.07.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал наиболее вероятный сценарий для рубля

Рубль ждут не резкие изменения, а медленная девальвация, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T04:04+0300

2025-07-05T04:04+0300

2025-07-05T04:04+0300

курс доллара к рублю

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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Рубль ждут не резкие изменения, а медленная девальвация, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров."Рубль остаётся стабильным, резких изменений пока не ждём, хотя медленная девальвация становится всё более вероятной. Формально увеличение продаж со стороны ЦБ и Минфина в рамках бюджетного правила и операций зеркалирования с учётом ранее не осуществлённых продаж будут играть в пользу укрепления или сдерживания ослабления", - прогнозирует он.В прошлые времена сильное снижение нефти приводило к увеличению нетто-расходов на импорт, оттоку капитала, спекулятивной игре резидентов и нерезидентов против рубля и его ослаблению. Продажа валюты в рамках бюджетного правила сглаживала динамику. Сейчас такого движения нет, поэтому продажи не позволяют через ослабление рубля снизить бюджетный дефицит.С учётом небольшого объёма ликвидных активов, полное сохранение операций в рамках бюджетного правила может стать неоптимальным решением, несущим более высокие риски по сравнению с остановкой продаж валюты и компенсирующим увеличением эмиссии ОФЗ в сочетании с ослаблением рубля. Оно сохранит ликвидные активы в виде валюты и золота, а это и повышает устойчивость в экстренных случаях."Таким образом, в этой ситуации ослабление рубля может быть довольно быстрым, похожие ситуации мы видели в прошлые годы. Хотя причины могли быть несколько иными. В базовом сценарии ждём курс в районе 78-81 к доллару США, 92,5-95 к евро, 10,9-11,25 к юаню", - заключил Александров.

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реальный эффективный курс рубля, рынок, финансы, банки, дмитрий александров, минфин, курсы валют