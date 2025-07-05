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Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти до 550 тысяч баррелей в сутки
Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти до 550 тысяч баррелей в сутки - 05.07.2025, ПРАЙМ
Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти до 550 тысяч баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, намерены в августе ускорить выход из этих ограничений до 550 тысяч баррелей в сутки, сообщило... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T12:06+0300
2025-07-05T12:06+0300
2025-07-05T12:06+0300
энергетика
опек
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, намерены в августе ускорить выход из этих ограничений до 550 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. "Группа (восемь стран ОПЕК+ - ред.) может согласиться увеличить добычу на 550 тысяч баррелей в сутки в августе по сравнению с ежемесячным увеличением на 411 тысяч баррелей в сутки, утвержденным на май, июнь и июль, и на 138 тысяч баррелей в сутки в апреле", - пишет агентство со ссылкой на двух источников, знакомых с обсуждениями. Встреча восьмерки - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - пройдёт в субботу в режиме онлайн в 12.00 мск. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) также имеют "добровольные", дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая, страны договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей в сутки решено увеличить добычу в июне и июле. По прогнозам опрошенных РИА Новости экспертов, страны примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи. Они отметили, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти.
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опек, нефть, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти
Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти до 550 тысяч баррелей в сутки
Reuters: восьмерка ОПЕК+ в августе увеличит добычу нефти до 550 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, намерены в августе ускорить выход из этих ограничений до 550 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters
со ссылкой на источники.
"Группа (восемь стран ОПЕК+ - ред.) может согласиться увеличить добычу на 550 тысяч баррелей в сутки в августе по сравнению с ежемесячным увеличением на 411 тысяч баррелей в сутки, утвержденным на май, июнь и июль, и на 138 тысяч баррелей в сутки в апреле", - пишет агентство со ссылкой на двух источников, знакомых с обсуждениями.
Встреча восьмерки - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - пройдёт в субботу в режиме онлайн в 12.00 мск.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) также имеют "добровольные", дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
Начиная с мая, страны договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей в сутки решено увеличить добычу в июне и июле.
По прогнозам опрошенных РИА Новости экспертов, страны примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи. Они отметили, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти.
ОПЕК представит обзор по мировому рынку нефти за 2025 год