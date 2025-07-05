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"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море
"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море
Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный аналитик, капитан... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T14:46+0300
2025-07-05T14:46+0300
2025-07-05T14:48+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.По его словам, Вооруженные силы Украины ожидают прибытия новой крупной партии танков Abrams, которая в скором времени должна прийти на Украину морским путем."Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем", — призвал Дандыкин. При этом он отметил, что необходимо делать акцент не на "ударах возмездия", а на предупредительных ударах, причем на постоянной основе. Именно предупредительным ударом может стать уничтожение партии американских танков.По оценка Дандыкина, в последнее время возросла точность ударов российской армии - это заслуга как новых космических спутников, так и "неравнодушных людей", которые проживают на украинской территории.
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вс рф, конфликт на украине, черное море, поставки вооружения, танки abrams
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Конфликт на Украине, Черное море, поставки вооружения, танки Abrams
"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море
Дандыкин: Идущая по морю новая партия танков Abrams должна стать целью ВС РФ
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU
высказал военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, Вооруженные силы Украины ожидают прибытия новой крупной партии танков Abrams, которая в скором времени должна прийти на Украину морским путем.
"Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем", — призвал Дандыкин.
При этом он отметил, что необходимо делать акцент не на "ударах возмездия", а на предупредительных ударах, причем на постоянной основе. Именно предупредительным ударом может стать уничтожение партии американских танков.
По оценка Дандыкина, в последнее время возросла точность ударов российской армии - это заслуга как новых космических спутников, так и "неравнодушных людей", которые проживают на украинской территории.
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