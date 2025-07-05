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"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море

"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море

Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный аналитик, капитан... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T14:46+0300

2025-07-05T14:46+0300

2025-07-05T14:48+0300

спецоперация на украине

вс рф

конфликт на украине

черное море

поставки вооружения

танки abrams

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.По его словам, Вооруженные силы Украины ожидают прибытия новой крупной партии танков Abrams, которая в скором времени должна прийти на Украину морским путем."Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем", — призвал Дандыкин. При этом он отметил, что необходимо делать акцент не на "ударах возмездия", а на предупредительных ударах, причем на постоянной основе. Именно предупредительным ударом может стать уничтожение партии американских танков.По оценка Дандыкина, в последнее время возросла точность ударов российской армии - это заслуга как новых космических спутников, так и "неравнодушных людей", которые проживают на украинской территории.

https://1prime.ru/20250625/pentagon-858882300.html

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вс рф, конфликт на украине, черное море, поставки вооружения, танки abrams