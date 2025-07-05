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"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море - 05.07.2025, ПРАЙМ
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"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море
"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море
Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный аналитик, капитан... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T14:46+0300
2025-07-05T14:48+0300
спецоперация на украине
вс рф
конфликт на украине
черное море
поставки вооружения
танки abrams
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.По его словам, Вооруженные силы Украины ожидают прибытия новой крупной партии танков Abrams, которая в скором времени должна прийти на Украину морским путем."Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем", — призвал Дандыкин. При этом он отметил, что необходимо делать акцент не на "ударах возмездия", а на предупредительных ударах, причем на постоянной основе. Именно предупредительным ударом может стать уничтожение партии американских танков.По оценка Дандыкина, в последнее время возросла точность ударов российской армии - это заслуга как новых космических спутников, так и "неравнодушных людей", которые проживают на украинской территории.
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вс рф, конфликт на украине, черное море, поставки вооружения, танки abrams
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Конфликт на Украине, Черное море, поставки вооружения, танки Abrams
14:46 05.07.2025 (обновлено: 14:48 05.07.2025)
 
"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море

Дандыкин: Идущая по морю новая партия танков Abrams должна стать целью ВС РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСредиземное море
Средиземное море - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Целью для российских войск станет судно с новой партией американских танков Abrams для ВСУ. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, Вооруженные силы Украины ожидают прибытия новой крупной партии танков Abrams, которая в скором времени должна прийти на Украину морским путем.
"Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем", — призвал Дандыкин.
При этом он отметил, что необходимо делать акцент не на "ударах возмездия", а на предупредительных ударах, причем на постоянной основе. Именно предупредительным ударом может стать уничтожение партии американских танков.
По оценка Дандыкина, в последнее время возросла точность ударов российской армии - это заслуга как новых космических спутников, так и "неравнодушных людей", которые проживают на украинской территории.
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Спецоперация на УкраинеВС РФКонфликт на УкраинеЧерное морепоставки вооружениятанки Abrams
 
 
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