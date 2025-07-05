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"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине
Судя по всему, администрация США пришла к выводу, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - содействие Российской Федерации. Такое мнение... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:00+0300
2025-07-05T16:00+0300
2025-07-05T16:26+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Судя по всему, администрация США пришла к выводу, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - содействие Российской Федерации. Такое мнение высказывается в публикации британского журнала The Spectator.Авторы материала прямо об этом заявляют: "Администрация (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, вероятно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России".Исходя из этого, The Spectator утверждает, что Соединенные Штаты, угрожая остановить помощь Украине, усиливают давление на Киев, чтобы тот охотнее шел на переговоры с Россией. При этом в статье напоминается, что Киев никак не может уговорить Трампа на выделение дополнительных ракет для ЗРК Patriot."Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", - отмечается в статье.
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сша, дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине
Spectator: США решили завершить конфликт на Украине, способствуя победе России
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Судя по всему, администрация США пришла к выводу, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - содействие Российской Федерации. Такое мнение высказывается в публикации британского журнала The Spectator
.
Авторы материала прямо об этом заявляют: "Администрация (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, вероятно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России".
Исходя из этого, The Spectator утверждает, что Соединенные Штаты, угрожая остановить помощь Украине, усиливают давление на Киев, чтобы тот охотнее шел на переговоры с Россией. При этом в статье напоминается, что Киев никак не может уговорить Трампа на выделение дополнительных ракет для ЗРК Patriot.
"Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", - отмечается в статье.
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине