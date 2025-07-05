Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250705/svo-859204111.html
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине
Судя по всему, администрация США пришла к выводу, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - содействие Российской Федерации. Такое мнение... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:00+0300
2025-07-05T16:26+0300
спецоперация на украине
сша
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Судя по всему, администрация США пришла к выводу, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - содействие Российской Федерации. Такое мнение высказывается в публикации британского журнала The Spectator.Авторы материала прямо об этом заявляют: "Администрация (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, вероятно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России".Исходя из этого, The Spectator утверждает, что Соединенные Штаты, угрожая остановить помощь Украине, усиливают давление на Киев, чтобы тот охотнее шел на переговоры с Россией. При этом в статье напоминается, что Киев никак не может уговорить Трампа на выделение дополнительных ракет для ЗРК Patriot."Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", - отмечается в статье.
https://1prime.ru/20250704/tramp-859166123.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование
16:00 05.07.2025 (обновлено: 16:26 05.07.2025)
 
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине

Spectator: США решили завершить конфликт на Украине, способствуя победе России

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© fotolia.com / YuI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Судя по всему, администрация США пришла к выводу, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - содействие Российской Федерации. Такое мнение высказывается в публикации британского журнала The Spectator.
Авторы материала прямо об этом заявляют: "Администрация (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, вероятно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России".
Исходя из этого, The Spectator утверждает, что Соединенные Штаты, угрожая остановить помощь Украине, усиливают давление на Киев, чтобы тот охотнее шел на переговоры с Россией. При этом в статье напоминается, что Киев никак не может уговорить Трампа на выделение дополнительных ракет для ЗРК Patriot.
"Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", - отмечается в статье.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине
Вчера, 08:21
 
Спецоперация на УкраинеСШАДональд ТрампКонфликт на Украинеурегулирование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала