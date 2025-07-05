https://1prime.ru/20250705/svo-859205507.html

"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T17:19+0300

2025-07-05T17:19+0300

2025-07-05T17:20+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

запад

сделка

россия

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в социальной сети X выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Война проиграна, - констатировал профессор. - Лучше заключить сделку сегодня, если завтра ситуация ухудшится".Вместе с тем он отметил, что лидеры государств Европы, игнорируя реальное положение вещей, предпочитают выдавать желаемое за действительное и всячески выражают намерение продолжать воевать за украинцев, а не за граждан своих стран.Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день существует много свидетельств, что Запад не хочет, чтобы на Украине установился мир. Такого же мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отмечавший, что большинство государств Евросоюза хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался.

https://1prime.ru/20250705/svo-859204111.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, запад, сделка, россия, мнение