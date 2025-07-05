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"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T17:19+0300
2025-07-05T17:19+0300
2025-07-05T17:20+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
запад
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в социальной сети X выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Война проиграна, - констатировал профессор. - Лучше заключить сделку сегодня, если завтра ситуация ухудшится".Вместе с тем он отметил, что лидеры государств Европы, игнорируя реальное положение вещей, предпочитают выдавать желаемое за действительное и всячески выражают намерение продолжать воевать за украинцев, а не за граждан своих стран.Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день существует много свидетельств, что Запад не хочет, чтобы на Украине установился мир. Такого же мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отмечавший, что большинство государств Евросоюза хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался.
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Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ЗАПАД, сделка, РОССИЯ, мнение
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
Профессор Дизен: Западу необходимо заключить с Россией сделку по Украине
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ.
Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в социальной сети X
выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Война проиграна, - констатировал профессор. - Лучше заключить сделку сегодня, если завтра ситуация ухудшится".
Вместе с тем он отметил, что лидеры государств Европы, игнорируя реальное положение вещей, предпочитают выдавать желаемое за действительное и всячески выражают намерение продолжать воевать за украинцев, а не за граждан своих стран.
Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день существует много свидетельств, что Запад не хочет, чтобы на Украине установился мир. Такого же мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отмечавший, что большинство государств Евросоюза хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался.
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине