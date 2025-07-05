Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250705/svo-859205507.html
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T17:19+0300
2025-07-05T17:20+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
запад
сделка
россия
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в социальной сети X выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Война проиграна, - констатировал профессор. - Лучше заключить сделку сегодня, если завтра ситуация ухудшится".Вместе с тем он отметил, что лидеры государств Европы, игнорируя реальное положение вещей, предпочитают выдавать желаемое за действительное и всячески выражают намерение продолжать воевать за украинцев, а не за граждан своих стран.Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день существует много свидетельств, что Запад не хочет, чтобы на Украине установился мир. Такого же мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отмечавший, что большинство государств Евросоюза хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался.
https://1prime.ru/20250705/svo-859204111.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, запад, сделка, россия, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ЗАПАД, сделка, РОССИЯ, мнение
17:19 05.07.2025 (обновлено: 17:20 05.07.2025)
 
"Лучше сегодня". На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

Профессор Дизен: Западу необходимо заключить с Россией сделку по Украине

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Западным союзникам Киева необходимо немедленно договариваться с Российской Федерацией по вопросу украинского конфликта. С таким призывом на своей странице в социальной сети X выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Война проиграна, - констатировал профессор. - Лучше заключить сделку сегодня, если завтра ситуация ухудшится".
Вместе с тем он отметил, что лидеры государств Европы, игнорируя реальное положение вещей, предпочитают выдавать желаемое за действительное и всячески выражают намерение продолжать воевать за украинцев, а не за граждан своих стран.

Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день существует много свидетельств, что Запад не хочет, чтобы на Украине установился мир. Такого же мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отмечавший, что большинство государств Евросоюза хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
"Кратчайший путь". США нашли новый способ завершения конфликта на Украине
16:00
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеЗАПАДсделкаРОССИЯмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала