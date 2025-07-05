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"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке" - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке"
"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке" - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке"
В ближайшие дни на Украину будет совершена "очень крупная атака". Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал координатор николаевского подполья Сергей... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T19:03+0300
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спецоперация на украине
украина
вс рф
атака
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В ближайшие дни на Украину будет совершена "очень крупная атака". Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Он отметил, что в течение минувших суток ВС РФ нанесли порядка 60 ударов по объектам в центре и на северо-востоке Украины. По его словам, проведенная атака представляет собой четко выстроенную кампанию по подрыву оперативного потенциала украинской армии, нарушению логистики и деморализации командования.Согласно прогнозу подпольщика, в ночь на воскресенье или понедельник стоит ожидать, что ВС РФ проведут "очень крупную атаку, под сотню ударов". Лебедев предположил, что массированные удары будут нанесены по западным областям Украины, под огнем окажутся места скопления техники и тренировочные лагеря.
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украина, вс рф, атака, прогноз
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС РФ, атака, прогноз
19:03 05.07.2025 (обновлено: 19:21 05.07.2025)
 
"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке"

Подпольщик Лебедев: в ночь на 6 или 7 июля Украину ждет "очень крупная атака"

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В ближайшие дни на Украину будет совершена "очень крупная атака". Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он отметил, что в течение минувших суток ВС РФ нанесли порядка 60 ударов по объектам в центре и на северо-востоке Украины. По его словам, проведенная атака представляет собой четко выстроенную кампанию по подрыву оперативного потенциала украинской армии, нарушению логистики и деморализации командования.
Согласно прогнозу подпольщика, в ночь на воскресенье или понедельник стоит ожидать, что ВС РФ проведут "очень крупную атаку, под сотню ударов".
Лебедев предположил, что массированные удары будут нанесены по западным областям Украины, под огнем окажутся места скопления техники и тренировочные лагеря.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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16:00
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВС РФатакапрогноз
 
 
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