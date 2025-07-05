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"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке"

"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке" - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Стоит ожидать". Украину предупредили о готовящейся "очень крупной атаке"

В ближайшие дни на Украину будет совершена "очень крупная атака". Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал координатор николаевского подполья Сергей... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T19:03+0300

2025-07-05T19:03+0300

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спецоперация на украине

украина

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прогноз

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В ближайшие дни на Украину будет совершена "очень крупная атака". Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Он отметил, что в течение минувших суток ВС РФ нанесли порядка 60 ударов по объектам в центре и на северо-востоке Украины. По его словам, проведенная атака представляет собой четко выстроенную кампанию по подрыву оперативного потенциала украинской армии, нарушению логистики и деморализации командования.Согласно прогнозу подпольщика, в ночь на воскресенье или понедельник стоит ожидать, что ВС РФ проведут "очень крупную атаку, под сотню ударов". Лебедев предположил, что массированные удары будут нанесены по западным областям Украины, под огнем окажутся места скопления техники и тренировочные лагеря.

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украина, вс рф, атака, прогноз