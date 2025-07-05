https://1prime.ru/20250705/svo-859207586.html

"Никто не может". В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине

"Никто не может". В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Никто не может". В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине

Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно пытается убедить Запад в необходимости ужесточения давления на Россию, тем не менее решение об окончании... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T20:40+0300

2025-07-05T20:40+0300

2025-07-05T20:41+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

владимир зеленский

запад

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно пытается убедить Запад в необходимости ужесточения давления на Россию, тем не менее решение об окончании конфликта способен принять только президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он отметил, что украинское руководство в ежедневном режиме твердит об усилении давления на Россию, но это "абсолютная глупость", поскольку "на Путина никто в данном случае воздействовать не может".В то же время Соскин обвинил Зеленского в сознательной лжи о том, что украинским войскам под силу дать отпор России, если Запад нарастит финансирование и поставки вооружений."Есть вопрос: сколько установок Patriot есть? Я так думаю, что это все потемкинские деревни — то, что Зеленский рассказывает, - заявил Соскин. - А на самом деле ситуация абсолютно глухая".

https://1prime.ru/20250704/pvo-859193593.html

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конфликт на украине, владимир зеленский, запад, россия, владимир путин