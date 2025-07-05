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"Никто не может". В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине
"Никто не может". В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Никто не может". В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине
Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно пытается убедить Запад в необходимости ужесточения давления на Россию, тем не менее решение об окончании... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T20:40+0300
2025-07-05T20:40+0300
2025-07-05T20:41+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно пытается убедить Запад в необходимости ужесточения давления на Россию, тем не менее решение об окончании конфликта способен принять только президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он отметил, что украинское руководство в ежедневном режиме твердит об усилении давления на Россию, но это "абсолютная глупость", поскольку "на Путина никто в данном случае воздействовать не может".В то же время Соскин обвинил Зеленского в сознательной лжи о том, что украинским войскам под силу дать отпор России, если Запад нарастит финансирование и поставки вооружений."Есть вопрос: сколько установок Patriot есть? Я так думаю, что это все потемкинские деревни — то, что Зеленский рассказывает, - заявил Соскин. - А на самом деле ситуация абсолютно глухая".
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Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Путин
"Никто не может". В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине
Соскин: только Путин решит, как заканчивать конфликт на Украине
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно пытается убедить Запад в необходимости ужесточения давления на Россию, тем не менее решение об окончании конфликта способен принять только президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что украинское руководство в ежедневном режиме твердит об усилении давления на Россию, но это "абсолютная глупость", поскольку "на Путина никто в данном случае воздействовать не может".
В то же время Соскин обвинил Зеленского в сознательной лжи о том, что украинским войскам под силу дать отпор России, если Запад нарастит финансирование и поставки вооружений.
"Есть вопрос: сколько установок Patriot есть? Я так думаю, что это все потемкинские деревни — то, что Зеленский рассказывает, - заявил Соскин. - А на самом деле ситуация абсолютно глухая".
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