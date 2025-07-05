https://1prime.ru/20250705/volkswagen-859200705.html

Новый Volkswagen Tharu стал доступен для покупки в России

Новый Volkswagen Tharu стал доступен для покупки в России - 05.07.2025, ПРАЙМ

Новый Volkswagen Tharu стал доступен для покупки в России

В России благодаря параллельному импорту стал доступен для покупки кроссовер Volkswagen Tharu. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2 | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T12:15+0300

2025-07-05T12:15+0300

2025-07-05T12:15+0300

авто

россия

бизнес

volkswagen

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В России благодаря параллельному импорту стал доступен для покупки кроссовер Volkswagen Tharu. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2 миллионов рублей.Для сравнения, автомобили китайских марок аналогичного класса часто стоят заметно дороже. Так, Geely Atlas предлагается от 3,51 миллиона рублей, Jetta VS5 — от 2,95 миллиона рублей, а даже за самую простую версию Jaecoo J7 2024 года просят не менее 2,96 миллиона рублей, сообщает портал.Наиболее доступные предложения по Volkswagen Tharu зафиксированы в Новосибирске: один экземпляр предлагается за 2,01 миллиона рублей, другой — за 2,49 миллиона. Как сообщает "Автоновости дня", исходя из анализа объявления, у последнего авто есть кожаный салон, панорамная крыша с люком, электропривод передних сидений, цифровая приборная панель, мультируль с сенсорными кнопками и полноразмерный тачскрин.В других городах цены на подобные машины колеблются: в Омске и Воронеже их можно приобрести примерно за 2,64–2,65 миллиона рублей, а в Сыктывкаре — уже за 3,3 миллиона рублей. Все эти версии комплектуются 1,5-литровым турбомотором TSI мощностью 160 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач DQ200 с сухими сцеплениями и передним приводом.Кроме того, отмечает портал, есть и более мощная версия кроссовера с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 186 л.с., "роботом" DQ381 с мокрыми сцеплениями и полным приводом. Такой автомобиль можно заказать, например, в Иркутске за 3,39 миллиона рублей или купить из наличия в Адыгее — уже от 4,05 миллиона рублей.Более мощные версии также доступны в ряде других городов, включая Магнитогорск, Тюмень, Владимир, Челябинск и Екатеринбург. В некоторых случаях стоимость доходит почти до 4,9 миллиона рублей.Обновленный Volkswagen Tharu, выпускаемый с весны 2023 года на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае, получил переработанный дизайн: двухъярусную решетку радиатора, новые бамперы, фары и фонари с объединяющей светодиодной полосой. По размеру модель близка к таким кроссоверам, как Skoda Karoq и Volkswagen Taos, но превосходит их по длине колесной базы на 5 сантиметров.

https://1prime.ru/20250703/avto-859123988.html

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авто, россия, бизнес, volkswagen