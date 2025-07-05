https://1prime.ru/20250705/vsu-859205055.html

"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева

"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева

У Вооруженных сил Украины к сегодняшнему дню подошли к концу запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в беседе с немецкой газетой... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T16:49+0300

2025-07-05T16:49+0300

2025-07-05T16:50+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

всу

patriot

ракеты

запасы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/07/849893161_0:0:3244:1824_1920x0_80_0_0_d4db043ec00b865694e72891d3c37d8f.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украины к сегодняшнему дню подошли к концу запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel сообщил военный эксперт, политолог Густав Грессель.Комментируя вопрос о количестве зенитных ракет в распоряжении ВСУ, он отметил: "Запасы ракет Patriot истощены".При этом он подчеркнул, что российская армия в настоящий момент располагает широким спектром инструментов для нанесения ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Тогда как европейские союзники Киева не в состоянии компенсировать Украине выпадающие американские поставки оружия - и это при том, что от западных оружейных поставок напрямую зависят возможности подразделений ВСУ по удержанию фронта, сказал Грессель. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая посетовала, что украинская армия страдает от нехватки средств противовоздушной обороны.

https://1prime.ru/20250705/ukraina-859202211.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, всу, patriot, ракеты, запасы