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"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева - 05.07.2025, ПРАЙМ
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"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева
"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева
У Вооруженных сил Украины к сегодняшнему дню подошли к концу запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в беседе с немецкой газетой... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:49+0300
2025-07-05T16:50+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
всу
patriot
ракеты
запасы
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украины к сегодняшнему дню подошли к концу запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel сообщил военный эксперт, политолог Густав Грессель.Комментируя вопрос о количестве зенитных ракет в распоряжении ВСУ, он отметил: "Запасы ракет Patriot истощены".При этом он подчеркнул, что российская армия в настоящий момент располагает широким спектром инструментов для нанесения ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Тогда как европейские союзники Киева не в состоянии компенсировать Украине выпадающие американские поставки оружия - и это при том, что от западных оружейных поставок напрямую зависят возможности подразделений ВСУ по удержанию фронта, сказал Грессель. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая посетовала, что украинская армия страдает от нехватки средств противовоздушной обороны.
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конфликт на украине, всу, patriot, ракеты, запасы
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, Patriot, ракеты, запасы
16:49 05.07.2025 (обновлено: 16:50 05.07.2025)
 
"Страдает". В Германии раскрыли страшную военную тайну Киева

Издание Tagesspiegel раскрыло секрет Киева о ракетах для Patriot

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украины к сегодняшнему дню подошли к концу запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel сообщил военный эксперт, политолог Густав Грессель.
Комментируя вопрос о количестве зенитных ракет в распоряжении ВСУ, он отметил: "Запасы ракет Patriot истощены".
При этом он подчеркнул, что российская армия в настоящий момент располагает широким спектром инструментов для нанесения ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Тогда как европейские союзники Киева не в состоянии компенсировать Украине выпадающие американские поставки оружия - и это при том, что от западных оружейных поставок напрямую зависят возможности подразделений ВСУ по удержанию фронта, сказал Грессель.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая посетовала, что украинская армия страдает от нехватки средств противовоздушной обороны.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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14:02
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВСУPatriotракетызапасы
 
 
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