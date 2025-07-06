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Киевский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, пишут СМИ - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Киевский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, пишут СМИ
Киевский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, пишут СМИ - 06.07.2025, ПРАЙМ
Киевский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, пишут СМИ
Украинский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретную... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T10:38+0300
2025-07-06T10:38+0300
энергетика
украина
аэс
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АНКАРА, 6 июл - ПРАЙМ. Украинский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ. В пятницу издание сообщило об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. В субботу газета обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией. "Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?", - пишет издание. Офицер, указанный в документе от 2024 марта, полковник Андрей Михайлович Семенюк, возглавляет Южно-украинское отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области. "Согласно официальной переписке, полковник Семенюк не позволил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции (ЮУАЭС)", - отмечает газета. Самая поразительная деталь в документе касается "энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием" на Южно-украинской АЭС, отмечает Aydınlık. "Это утверждение позволяет предположить, что неисправность могла произойти в самом реакторе, где произошла ядерная реакция, или в связанных с ним критических системах безопасности. В переписке четко указано, что неисправность была вызвана "нарушением условий эксплуатации". Однако благодаря сокрытию СБУ этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ", - уточнила газета. "Неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник "передал информацию о неисправности властям в пользу Украины" и что "этот инцидент не был включен в расследование. Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", - считает издание.
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украина, аэс
Энергетика, УКРАИНА, АЭС
10:38 06.07.2025
 
Киевский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, пишут СМИ

Aydınlık: Киев скрыл сбой в работе Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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АНКАРА, 6 июл - ПРАЙМ. Украинский режим скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ.
В пятницу издание сообщило об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. В субботу газета обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией.
"Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?", - пишет издание.
Офицер, указанный в документе от 2024 марта, полковник Андрей Михайлович Семенюк, возглавляет Южно-украинское отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области.
"Согласно официальной переписке, полковник Семенюк не позволил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции (ЮУАЭС)", - отмечает газета.
Самая поразительная деталь в документе касается "энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием" на Южно-украинской АЭС, отмечает Aydınlık.
"Это утверждение позволяет предположить, что неисправность могла произойти в самом реакторе, где произошла ядерная реакция, или в связанных с ним критических системах безопасности. В переписке четко указано, что неисправность была вызвана "нарушением условий эксплуатации". Однако благодаря сокрытию СБУ этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ", - уточнила газета.
"Неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник "передал информацию о неисправности властям в пользу Украины" и что "этот инцидент не был включен в расследование. Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", - считает издание.
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