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Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин

Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин - 06.07.2025, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин

Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T03:03+0300

2025-07-06T03:03+0300

2025-07-06T03:03+0300

авто

бизнес

егор васильев

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, производитель старается свести к минимуму количество поставляемых в дилерскую сеть дешевых комплектаций. Поэтому их банально может не быть в наличии. А значит, покупатель, заплатив деньги, вынужден ждать поставки нужного авто. Эта процедура может растянуться на месяцы."С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", - добавляет Васильев.Так что, по его мнению, дешевые комплектации лучше искать в наличии.Кроме того, с экономической точки зрения, дилеру не очень выгодно продавать "голые" машины. Поэтому он постарается продать вам дополнительное оборудование и аксессуары.Как показывает практика это не самая приятная часть общения с продавцом, особенно если речь идет об отечественных авто. "Также не стоит забывать о том, что автомобили в самой нижней ценовой категории могут неприятно удивить и качеством сборки, и надежностью.“Впрочем, если подходить к автомобилю исключительно как к инструменту для перемещения в пространстве, то именно в дешевых авто и комплектациях потребитель не переплачивает за огромное количество функций, которые в реальной жизни часто остаются невостребованными", - заключил Егор Васильев.

https://1prime.ru/20250620/avto-858706357.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, егор васильев, спрос на легковые авто, подержанные авто