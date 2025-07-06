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Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин
Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин - 06.07.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин
Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T03:03+0300
2025-07-06T03:03+0300
2025-07-06T03:03+0300
авто
бизнес
егор васильев
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, производитель старается свести к минимуму количество поставляемых в дилерскую сеть дешевых комплектаций. Поэтому их банально может не быть в наличии. А значит, покупатель, заплатив деньги, вынужден ждать поставки нужного авто. Эта процедура может растянуться на месяцы."С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", - добавляет Васильев.Так что, по его мнению, дешевые комплектации лучше искать в наличии.Кроме того, с экономической точки зрения, дилеру не очень выгодно продавать "голые" машины. Поэтому он постарается продать вам дополнительное оборудование и аксессуары.Как показывает практика это не самая приятная часть общения с продавцом, особенно если речь идет об отечественных авто. "Также не стоит забывать о том, что автомобили в самой нижней ценовой категории могут неприятно удивить и качеством сборки, и надежностью.“Впрочем, если подходить к автомобилю исключительно как к инструменту для перемещения в пространстве, то именно в дешевых авто и комплектациях потребитель не переплачивает за огромное количество функций, которые в реальной жизни часто остаются невостребованными", - заключил Егор Васильев.
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авто, бизнес, егор васильев, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, Бизнес, Егор Васильев, спрос на легковые авто, подержанные авто
Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин
Автоэксперт Васильев предупредил об опасности покупки недорогих новых машин
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
По его словам, производитель старается свести к минимуму количество поставляемых в дилерскую сеть дешевых комплектаций. Поэтому их банально может не быть в наличии. А значит, покупатель, заплатив деньги, вынужден ждать поставки нужного авто. Эта процедура может растянуться на месяцы.
"С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", - добавляет Васильев.
Так что, по его мнению, дешевые комплектации лучше искать в наличии.
Кроме того, с экономической точки зрения, дилеру не очень выгодно продавать "голые" машины. Поэтому он постарается продать вам дополнительное оборудование и аксессуары.
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Как показывает практика это не самая приятная часть общения с продавцом, особенно если речь идет об отечественных авто. "Также не стоит забывать о том, что автомобили в самой нижней ценовой категории могут неприятно удивить и качеством сборки, и надежностью.
“Впрочем, если подходить к автомобилю исключительно как к инструменту для перемещения в пространстве, то именно в дешевых авто и комплектациях потребитель не переплачивает за огромное количество функций, которые в реальной жизни часто остаются невостребованными", - заключил Егор Васильев.