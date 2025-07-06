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Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин
Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин - 06.07.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин
Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T03:03+0300
2025-07-06T03:03+0300
авто
бизнес
егор васильев
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, производитель старается свести к минимуму количество поставляемых в дилерскую сеть дешевых комплектаций. Поэтому их банально может не быть в наличии. А значит, покупатель, заплатив деньги, вынужден ждать поставки нужного авто. Эта процедура может растянуться на месяцы."С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", - добавляет Васильев.Так что, по его мнению, дешевые комплектации лучше искать в наличии.Кроме того, с экономической точки зрения, дилеру не очень выгодно продавать "голые" машины. Поэтому он постарается продать вам дополнительное оборудование и аксессуары.Как показывает практика это не самая приятная часть общения с продавцом, особенно если речь идет об отечественных авто. "Также не стоит забывать о том, что автомобили в самой нижней ценовой категории могут неприятно удивить и качеством сборки, и надежностью.“Впрочем, если подходить к автомобилю исключительно как к инструменту для перемещения в пространстве, то именно в дешевых авто и комплектациях потребитель не переплачивает за огромное количество функций, которые в реальной жизни часто остаются невостребованными", - заключил Егор Васильев.
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авто, бизнес, егор васильев, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, Бизнес, Егор Васильев, спрос на легковые авто, подержанные авто
03:03 06.07.2025
 
Автоэксперт назвал риски покупки самых дешевых новых машин

Автоэксперт Васильев предупредил об опасности покупки недорогих новых машин

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые комплектации не выгодны ни дилеру ни производителю, ни порой даже покупателю. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
По его словам, производитель старается свести к минимуму количество поставляемых в дилерскую сеть дешевых комплектаций. Поэтому их банально может не быть в наличии. А значит, покупатель, заплатив деньги, вынужден ждать поставки нужного авто. Эта процедура может растянуться на месяцы.
"С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", - добавляет Васильев.
Так что, по его мнению, дешевые комплектации лучше искать в наличии.
Кроме того, с экономической точки зрения, дилеру не очень выгодно продавать "голые" машины. Поэтому он постарается продать вам дополнительное оборудование и аксессуары.
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Как показывает практика это не самая приятная часть общения с продавцом, особенно если речь идет об отечественных авто. "Также не стоит забывать о том, что автомобили в самой нижней ценовой категории могут неприятно удивить и качеством сборки, и надежностью.
“Впрочем, если подходить к автомобилю исключительно как к инструменту для перемещения в пространстве, то именно в дешевых авто и комплектациях потребитель не переплачивает за огромное количество функций, которые в реальной жизни часто остаются невостребованными", - заключил Егор Васильев.
 
АвтоБизнесЕгор Васильевспрос на легковые автоподержанные авто
 
 
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