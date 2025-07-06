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ФПК следит за ситуацией с билетами между Москвой и Петербургом
ФПК следит за ситуацией с билетами между Москвой и Петербургом - 06.07.2025, ПРАЙМ
ФПК следит за ситуацией с билетами между Москвой и Петербургом
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) мониторит ситуацию с билетами между Москвой и Санкт-Петербургом, при необходимости и возможности назначит | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T15:28+0300
2025-07-06T15:28+0300
2025-07-06T15:28+0300
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санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) мониторит ситуацию с билетами между Москвой и Санкт-Петербургом, при необходимости и возможности назначит дополнительные вагоны, сообщили РИА Новости в компании. "Специалисты АО "ФПК" регулярно отслеживают количество свободных мест, в частности в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом. В случае необходимости, а также при наличии технических возможностей, будет приниматься решение о включении в составы поездов дополнительных вагонов", - сообщили в компании. Октябрьская железная дорога (ОЖД) ранее в воскресенье сообщила, что количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока. За "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, ФПК - за остальные поезда дальнего следовании холдинга РЖД.
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россия, москва, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Федеральная пассажирская компания, РЖД
ФПК следит за ситуацией с билетами между Москвой и Петербургом
ФПК: компания при необходимости назначит допвагоны в поезда между Москвой и Петербургом
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) мониторит ситуацию с билетами между Москвой и Санкт-Петербургом, при необходимости и возможности назначит дополнительные вагоны, сообщили РИА Новости в компании.
"Специалисты АО "ФПК" регулярно отслеживают количество свободных мест, в частности в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом. В случае необходимости, а также при наличии технических возможностей, будет приниматься решение о включении в составы поездов дополнительных вагонов", - сообщили в компании.
Октябрьская железная дорога (ОЖД) ранее в воскресенье сообщила, что количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока.
За "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, ФПК - за остальные поезда дальнего следовании холдинга РЖД.
В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля