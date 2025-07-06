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ФПК следит за ситуацией с билетами между Москвой и Петербургом

ФПК следит за ситуацией с билетами между Москвой и Петербургом - 06.07.2025, ПРАЙМ

ФПК следит за ситуацией с билетами между Москвой и Петербургом

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) мониторит ситуацию с билетами между Москвой и Санкт-Петербургом, при необходимости и возможности назначит | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T15:28+0300

2025-07-06T15:28+0300

2025-07-06T15:28+0300

россия

москва

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) мониторит ситуацию с билетами между Москвой и Санкт-Петербургом, при необходимости и возможности назначит дополнительные вагоны, сообщили РИА Новости в компании. "Специалисты АО "ФПК" регулярно отслеживают количество свободных мест, в частности в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом. В случае необходимости, а также при наличии технических возможностей, будет приниматься решение о включении в составы поездов дополнительных вагонов", - сообщили в компании. Октябрьская железная дорога (ОЖД) ранее в воскресенье сообщила, что количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока. За "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, ФПК - за остальные поезда дальнего следовании холдинга РЖД.

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москва

санкт-петербург

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