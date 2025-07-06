https://1prime.ru/20250706/bpla-859218836.html

Путин рассказал о результатах применения БПЛА, направленных по линии ОНФ

Путин рассказал о результатах применения БПЛА, направленных по линии ОНФ - 06.07.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о результатах применения БПЛА, направленных по линии ОНФ

Беспилотники, направленные в зону СВО по линии "Народного фронта", сожгли вражескую технику более чем на 2 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T16:23+0300

2025-07-06T16:23+0300

2025-07-06T16:25+0300

спецоперация на украине

владимир путин

онф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Беспилотники, направленные в зону СВО по линии "Народного фронта", сожгли вражескую технику более чем на 2 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Только "Народным фронтом" поставлено войскам 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 миллиарда долларов", - сказал глава государства на форуме "Все для Победы!"

https://1prime.ru/20250706/ryutte-859215063.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, онф