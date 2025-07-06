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Путин рассказал о результатах применения БПЛА, направленных по линии ОНФ
Путин рассказал о результатах применения БПЛА, направленных по линии ОНФ - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о результатах применения БПЛА, направленных по линии ОНФ
Беспилотники, направленные в зону СВО по линии "Народного фронта", сожгли вражескую технику более чем на 2 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T16:23+0300
2025-07-06T16:23+0300
2025-07-06T16:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Беспилотники, направленные в зону СВО по линии "Народного фронта", сожгли вражескую технику более чем на 2 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Только "Народным фронтом" поставлено войскам 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 миллиарда долларов", - сказал глава государства на форуме "Все для Победы!"
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владимир путин, онф
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ОНФ
Путин рассказал о результатах применения БПЛА, направленных по линии ОНФ
Путин: БПЛА, направленные по линии ОНФ, сожгли технику более чем на $2 млрд
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Беспилотники, направленные в зону СВО по линии "Народного фронта", сожгли вражескую технику более чем на 2 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Только "Народным фронтом" поставлено войскам 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 миллиарда долларов", - сказал глава государства на форуме "Все для Победы!"
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