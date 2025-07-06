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Саммит стран БРИКС

Саммит стран БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ

Саммит стран БРИКС

Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T00:41+0300

2025-07-06T00:41+0300

2025-07-06T00:41+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. Ниже приводится справочная информация. БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в феврале 2011 года группа стала носить название БРИКС (BRICS). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. С 6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС. С 1 января 2025 года странами – партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. С 17 января Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера. В настоящее время страны БРИКС занимают примерно 36% земной суши и представляют 48,5% мирового населения. Согласно отчету World Economic Outlook, опубликованному в апреле 2025 года Международным валютным фондом (МВФ), рост ВВП стран – членов БРИКС, по прогнозам, превысит средний мировой показатель в 2025 году и достигнет 3,4%, в то время как средний мировой показатель составит 2,8%. В 2024 году рост ВВП стран БРИКС достиг 4%, в то время как общемировой рост составил 3,3%. По данным МВФ, по итогам 2024 года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта – ее доля впервые опустилась ниже 29% (до 28,86%). В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее. В 2025 году, по прогнозам МВФ, доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 41%. Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств. 16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития. 9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК. В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов. 7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов. Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами. Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности. В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР). Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай), в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР), в 2019 году в столице Бразилии. В 2020, 2021 и 2022 годах саммиты БРИКС проходили в формате видеоконференции под председательством России, Индии и Китая соответственно. В 2023 году саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР). Важным этапом в развитии экономических связей между государствами БРИКС стал запуск двух проектов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества. Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России. Институт создавался с целью мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктурные проекты и проекты, нацеленные на устойчивое развитие стран – членов БРИКС (в частности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения питьевой водой, развитие городов). В 2015 году также вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов на сумму 100 миллиардов долларов, который стал страховочным механизмом на случай кризиса. В настоящее время по линии НБР одобрено 120 проектов на общую сумму 39 миллиардов долларов. В 2018 году состоялось открытие Африканского регионального центра НБР в ЮАР; в 2019, 2020 и 2022 годах аналогичные структуры были учреждены в Бразилии, России и Индии. В соответствии с решением лидеров стран БРИКС НБР приступил к расширению состава акционеров. Новыми членами Банка стали Бангладеш (2021), ОАЭ (2021), Египет (2023) и Алжир (2025). По завершении внутригосударственных процедур членство в Банке оформит Уругвай. За последнее десятилетие БРИКС превратился в многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых "столпах" – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих сторон. Входящие в объединение государства являются влиятельными участниками авторитетных международных структур (ООН, "Группа двадцати", ВТО, Движение неприсоединения, "Группа 77"), а также региональных объединений (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БИМСТЕК (Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству), МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), Афросоюз, САДК (Сообщество развития Юга Африки) и др.). Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются консенсусом. Ежегодно проходит более сотни встреч, из которых порядка 20 – министерского уровня. Развивается взаимодействие по линии администраций городов, бизнеса, академических и научных кругов, гражданского общества. В целях координации текущей работы объединения функционирует институт национальных шерп/су-шерп. В 2024 году в БРИКС председательствовала Россия. XVI саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Это был первый саммит после расширения БРИКС. В работе саммита приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. По итогам саммита была принята итоговая декларация "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Документ состоит из 134 пунктов. Ключевыми темами декларации стали сбалансированный многополярный миропорядок, совершенствование системы глобального управления, критика односторонних принудительных мер и усиленное внимание к вопросам безопасности и расширению экономического сотрудничества стран БРИКС, включая культурные связи. В частности, страны БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и безъядерной зоны на Ближнем Востоке; выразили обеспокоенность эскалацией в этом регионе, осудили атаку Израиля на посольство Ирана и подрыв пейджеров в Ливане, призвали Израиль прекратить агрессивные действия; подчеркнули необходимость возобновления иранской ядерной сделки; высказали единую позицию по поводу конфликта на Украине, заявили о необходимости действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН, поддержали "предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии"; выступили за предотвращение размещения оружия в космосе. Кроме того, в декларации были выдвинуты новые идеи, касающиеся укрепления взаимодействия в сфере финансов: поддержка инициативы Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС в создании инфраструктуры для расчетов в национальных валютах, независимой трансграничной расчетно-депозитарной системы BRICS Clear, зерновой торговой площадки, а также трансформировании Нового банка развития в многосторонний банк развития для государств с формирующимся рынком. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия. Девиз бразильского председательства "Укрепление глобального сотрудничества стран Юга для более инклюзивного и устойчивого управления". XVII саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года.

бразилия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бразилия, индия, юар, владимир путин, дмитрий медведев, лула да силва, оон, мвф, goldman sachs