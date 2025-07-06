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На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей - 06.07.2025, ПРАЙМ
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На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей
На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей - 06.07.2025, ПРАЙМ
На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей
Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T23:41+0300
2025-07-06T23:41+0300
экономика
лула да силва
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей. "Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.
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лула да силва, брикс
Экономика, Лула да Силва, БРИКС
23:41 06.07.2025
 
На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей

Да Силва: БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей.
"Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
Лидеры стан БРИКС приняли итоговую декларацию саммита организации
Вчера, 20:19
 
ЭкономикаЛула да СилваБРИКС
 
 
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