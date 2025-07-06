https://1prime.ru/20250706/briks-859225705.html

На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей

На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей - 06.07.2025, ПРАЙМ

На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей

Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T23:41+0300

2025-07-06T23:41+0300

2025-07-06T23:41+0300

экономика

лула да силва

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317133_0:0:3343:1880_1920x0_80_0_0_e44d3e942a3893daa96fea050a85e1ad.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей. "Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.

https://1prime.ru/20250706/briks-859222756.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лула да силва, брикс