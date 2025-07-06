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На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей
На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей - 06.07.2025, ПРАЙМ
На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей
Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T23:41+0300
2025-07-06T23:41+0300
2025-07-06T23:41+0300
экономика
лула да силва
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей. "Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.
https://1prime.ru/20250706/briks-859222756.html
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лула да силва, брикс
Экономика, Лула да Силва, БРИКС
На саммите БРИКС рассказали о работе над системами трансграничных платежей
Да Силва: БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей.
"Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.
Лидеры стан БРИКС приняли итоговую декларацию саммита организации