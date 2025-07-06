https://1prime.ru/20250706/iran-859222205.html

В Иране раскрыли людские потери в ходе конфликта с Израилем

В Иране раскрыли людские потери в ходе конфликта с Израилем - 06.07.2025, ПРАЙМ

В Иране раскрыли людские потери в ходе конфликта с Израилем

Более 6000 человек погибли или были ранены в Иране в результате 12-дневной открытой фазы ирано-израильского конфликта, заявил в ходе своей речи на саммите... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T19:40+0300

2025-07-06T19:40+0300

2025-07-06T20:09+0300

иран

мид

погибшие

пострадавшие

конфликт

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ТЕГЕРАН, 6 июл – ПРАЙМ. Более 6000 человек погибли или были ранены в Иране в результате 12-дневной открытой фазы ирано-израильского конфликта, заявил в ходе своей речи на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур заявил, что в результате атак Израиля по территории Ирана погибли более 620 человек, 4870 пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших. "Агрессия израильского режима против Ирана была явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и актом агрессии. В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб", - приводит слова иранского министра его официальный Telegram-канал. Аракчи подчеркнул, что действия Израиля нанесли "смертельный удар" дипломатии, главенству закона и соблюдению режима нераспространения ядерного оружия. По его словам, Израиль и поддерживающие его США должны быть привлечены к ответу за нарушение международного права.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250629/iran-859006871.html

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иран, мид, погибшие, пострадавшие, конфликт