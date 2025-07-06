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В АТОР не зафиксировали отмен россиянами путевок из-за задержек рейсов

В АТОР не зафиксировали отмен россиянами путевок из-за задержек рейсов - 06.07.2025, ПРАЙМ

В АТОР не зафиксировали отмен россиянами путевок из-за задержек рейсов

Российские туристы на отменяют путевок по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации с задержкой и отменой ряда рейсов, говорится в сообщении Ассоциации | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T14:30+0300

2025-07-06T14:30+0300

2025-07-06T14:57+0300

туризм

россия

атор

авиарейсы

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Российские туристы на отменяют путевок по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации с задержкой и отменой ряда рейсов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).По подсчетам ассоциации, за сутки в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода было отменено около 130 рейсов. Помимо этого, АТОР сообщила, что Turkish Airlines начала отменять рейсы в РФ. Так, по данным Ассоциации, более трети рейсов из "Пулково" в Анталью и Стамбул отменены турецкой авиакомпанией, задержан рейс в Бодрум. Сама Turkish Airlines пока официально не комментировала ситуацию. Аэропорт "Пулково" ранее сообщил, что авиакомпания Turkish Airlines организовала 5 дополнительных рейсов для вывоза из аэропорта "Пулково" пассажиров отмененных рейсов."Отмен туров по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации на данный момент не зафиксировано", - сообщили в ассоциации."Люди не хотят потерять свой отпуск", – привели в сообщении слова представителя туроператора "Интурист".В ассоциации подчеркнули, что туроператоры находятся на связи с туристами, работают над минимизацией последствий для путешественников и оценивают влияние ситуации на бизнес-процессы. "Однако как критическую ситуацию пока не характеризуют – расписание приходит в норму", - заявили в АТОР.

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туризм, россия, атор, авиарейсы