https://1prime.ru/20250706/putevki-859216807.html
В АТОР не зафиксировали отмен россиянами путевок из-за задержек рейсов
В АТОР не зафиксировали отмен россиянами путевок из-за задержек рейсов - 06.07.2025, ПРАЙМ
В АТОР не зафиксировали отмен россиянами путевок из-за задержек рейсов
Российские туристы на отменяют путевок по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации с задержкой и отменой ряда рейсов, говорится в сообщении Ассоциации | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T14:30+0300
2025-07-06T14:30+0300
2025-07-06T14:57+0300
туризм
россия
атор
авиарейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/04/834000496_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_18ce94aa6dfdbd81d1c16299cc4f7d58.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Российские туристы на отменяют путевок по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации с задержкой и отменой ряда рейсов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).По подсчетам ассоциации, за сутки в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода было отменено около 130 рейсов. Помимо этого, АТОР сообщила, что Turkish Airlines начала отменять рейсы в РФ. Так, по данным Ассоциации, более трети рейсов из "Пулково" в Анталью и Стамбул отменены турецкой авиакомпанией, задержан рейс в Бодрум. Сама Turkish Airlines пока официально не комментировала ситуацию. Аэропорт "Пулково" ранее сообщил, что авиакомпания Turkish Airlines организовала 5 дополнительных рейсов для вывоза из аэропорта "Пулково" пассажиров отмененных рейсов."Отмен туров по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации на данный момент не зафиксировано", - сообщили в ассоциации."Люди не хотят потерять свой отпуск", – привели в сообщении слова представителя туроператора "Интурист".В ассоциации подчеркнули, что туроператоры находятся на связи с туристами, работают над минимизацией последствий для путешественников и оценивают влияние ситуации на бизнес-процессы. "Однако как критическую ситуацию пока не характеризуют – расписание приходит в норму", - заявили в АТОР.
https://1prime.ru/20250706/sapsan-859216657.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/04/834000496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6b08c948b54b6d234aef567d98d48a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, атор, авиарейсы
Туризм, РОССИЯ, АТОР, авиарейсы
В АТОР не зафиксировали отмен россиянами путевок из-за задержек рейсов
АТОР: россияне не отменяют туры по популярным направлениям из-за задержек рейсов
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Российские туристы на отменяют путевок по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации с задержкой и отменой ряда рейсов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По подсчетам ассоциации, за сутки в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода было отменено около 130 рейсов. Помимо этого, АТОР сообщила, что Turkish Airlines начала отменять рейсы в РФ. Так, по данным Ассоциации, более трети рейсов из "Пулково" в Анталью и Стамбул отменены турецкой авиакомпанией, задержан рейс в Бодрум. Сама Turkish Airlines пока официально не комментировала ситуацию. Аэропорт "Пулково" ранее сообщил, что авиакомпания Turkish Airlines организовала 5 дополнительных рейсов для вывоза из аэропорта "Пулково" пассажиров отмененных рейсов.
"Отмен туров по популярным направлениям из-за сложившейся ситуации на данный момент не зафиксировано", - сообщили в ассоциации.
"Люди не хотят потерять свой отпуск", – привели в сообщении слова представителя туроператора "Интурист".
В ассоциации подчеркнули, что туроператоры находятся на связи с туристами, работают над минимизацией последствий для путешественников и оценивают влияние ситуации на бизнес-процессы. "Однако как критическую ситуацию пока не характеризуют – расписание приходит в норму", - заявили в АТОР.
В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля