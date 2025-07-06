https://1prime.ru/20250706/putin-859218551.html

Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте

Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте - 06.07.2025, ПРАЙМ

Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте

Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T16:13+0300

2025-07-06T16:13+0300

2025-07-06T16:13+0300

спецоперация на украине

владимир путин

конфликт на украине

военная техника

запад

уничтожение

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники. "Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".

https://1prime.ru/20250706/ryutte-859215063.html

запад

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владимир путин, конфликт на украине, военная техника, запад, уничтожение