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Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте
Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте
Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T16:13+0300
2025-07-06T16:13+0300
2025-07-06T16:13+0300
спецоперация на украине
владимир путин
конфликт на украине
военная техника
запад
уничтожение
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники. "Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".
https://1prime.ru/20250706/ryutte-859215063.html
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Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Конфликт на Украине, военная техника, ЗАПАД, Уничтожение
Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте
Путин об уничтожении техники Запада: люди там должны знать, куда идут их деньги
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги.
Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники.
"Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".
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