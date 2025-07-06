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Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте - 06.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250706/putin-859218551.html
Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте
Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте
Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T16:13+0300
2025-07-06T16:13+0300
спецоперация на украине
владимир путин
конфликт на украине
военная техника
запад
уничтожение
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники. "Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".
https://1prime.ru/20250706/ryutte-859215063.html
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владимир путин, конфликт на украине, военная техника, запад, уничтожение
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Конфликт на Украине, военная техника, ЗАПАД, Уничтожение
16:13 06.07.2025
 
Путин высказался об уничтожении западной техники на фронте

Путин об уничтожении техники Запада: люди там должны знать, куда идут их деньги

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги.
Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники.
"Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
"Фантазийный разговор": журналиста удивило новое заявление Рютте о Путине
11:14
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинКонфликт на Украиневоенная техникаЗАПАДУничтожение
 
 
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