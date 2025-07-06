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Следующее Годовое собрание Нового банка развития пройдет в России

Следующее Годовое собрание Нового банка развития пройдет в России - 06.07.2025, ПРАЙМ

Следующее Годовое собрание Нового банка развития пройдет в России

Следующее Годовое собрание Нового банка развития (НРБ) в 2026 году состоится в России, сообщает Минфин РФ по итогам 10-го юбилейного заседания Совета... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T01:11+0300

2025-07-06T01:11+0300

2025-07-06T01:11+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Следующее Годовое собрание Нового банка развития (НРБ) в 2026 году состоится в России, сообщает Минфин РФ по итогам 10-го юбилейного заседания Совета управляющих банка в бразильском Рио-де-Жанейро. "Также было принято решение, что следующее Годовое собрание в 2026 году будет проходить в России", - говорится в сообщении в Telegram-кагале ведомства. Отмечается, что в ходе заседания Совета управляющих банка были одобрены заявки на вступление Колумбии и Узбекистана в Новый банк развития. "С присоединением этих стран число участников НБР увеличилось до 11. В состав членов банка до этого уже вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Бангладеш, ОАЭ, Египет и Алжир", - уточняется в публикации. Также управляющие обсудили текущие результаты реализации Стратегии банка, добавляется в сообщении. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

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