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Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН - 06.07.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T18:30+0300
2025-07-06T18:30+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как постоянных членов. "Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным. Включить новых постоянных членов из Азии, Африки и из Латинской Америки, Карибского бассейна", - сказал президент Бразилии, выступая на саммите БРИКС. По словам бразильского лидера, такие реформы нужны, что обеспечить выживание ООН. Откладывать этот процесс - значит делать мир менее стабильным и более опасным, добавил он.В апреле главы МИД стран БРИКС в совместном заявлении поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности.
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лула да силва, совбез оон, расширение, азия, африка, латинская америка
Политика, Лула да Силва, Совбез ООН, расширение, АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН за счет Латинской Америки, Африки и Азии
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как постоянных членов.
"Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным. Включить новых постоянных членов из Азии, Африки и из Латинской Америки, Карибского бассейна", - сказал президент Бразилии, выступая на саммите БРИКС.
По словам бразильского лидера, такие реформы нужны, что обеспечить выживание ООН. Откладывать этот процесс - значит делать мир менее стабильным и более опасным, добавил он.
В апреле главы МИД стран БРИКС в совместном заявлении поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности.
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