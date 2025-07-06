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Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН - 06.07.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T18:30+0300
2025-07-06T18:40+0300
политика
лула да силва
совбез оон
расширение
азия
африка
латинская америка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как постоянных членов. "Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным. Включить новых постоянных членов из Азии, Африки и из Латинской Америки, Карибского бассейна", - сказал президент Бразилии, выступая на саммите БРИКС. По словам бразильского лидера, такие реформы нужны, что обеспечить выживание ООН. Откладывать этот процесс - значит делать мир менее стабильным и более опасным, добавил он.В апреле главы МИД стран БРИКС в совместном заявлении поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности.
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лула да силва, совбез оон, расширение, азия, африка, латинская америка
Политика, Лула да Силва, Совбез ООН, расширение, АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
18:30 06.07.2025 (обновлено: 18:40 06.07.2025)
 
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН

Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН за счет Латинской Америки, Африки и Азии

© Flickr МИД России | Перейти в медиабанк#Совет Безопасности ООН
#Совет Безопасности ООН
© Flickr МИД России
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как постоянных членов.
"Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным. Включить новых постоянных членов из Азии, Африки и из Латинской Америки, Карибского бассейна", - сказал президент Бразилии, выступая на саммите БРИКС.
По словам бразильского лидера, такие реформы нужны, что обеспечить выживание ООН. Откладывать этот процесс - значит делать мир менее стабильным и более опасным, добавил он.
В апреле главы МИД стран БРИКС в совместном заявлении поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности.
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ПолитикаЛула да СилваСовбез ООНрасширениеАЗИЯАФРИКАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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