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"Всему есть предел!" В Евросоюзе ужаснулись кадрам с Зеленским
"Всему есть предел!" В Евросоюзе ужаснулись кадрам с Зеленским - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Всему есть предел!" В Евросоюзе ужаснулись кадрам с Зеленским
Владимир Зеленский не имеет морального права вовлекать детей в украинский конфликт. Об этом на своей странице в социальной сети Х с возмущением написал аналитик | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T19:21+0300
2025-07-06T19:21+0300
2025-07-06T19:21+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
владимир зеленский
дети
мнение
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МОСКВА, 06 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет морального права вовлекать детей в украинский конфликт. Об этом на своей странице в социальной сети Х с возмущением написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Таким образом он прокомментировал видеосюжет, запечатлевший процесс вручения Владимиром Зеленским награды "Будущее Украины" 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену. Юный датчанин был удостоен этой награды из рук главы киевского режима за сбор средств на приобретение рюкзаков для украинских детей. На видел ребенок выглядит очень растерянно."Это не должно стать войной детей, - заявил Кошкович. - Всему есть предел!".По сообщению портала NGL.media, в связи со стремительным оттоком детей и подростков в зарубежные страны на Украину надвигается социальная катастрофа. При этом украинских подростков, как писало британское издание Times, вынуждают покидать свою страну не только обстрелы, но и угроза принудительной мобилизации.
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конфликт на украине, владимир зеленский, дети, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, Владимир Зеленский, дети, мнение
"Всему есть предел!" В Евросоюзе ужаснулись кадрам с Зеленским
Кошкович: дети не должны стать частью конфликта на Украине
МОСКВА, 06 июл — ПРАЙМ
. Владимир Зеленский не имеет морального права вовлекать детей в украинский конфликт. Об этом на своей странице в социальной сети Х
с возмущением написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Таким образом он прокомментировал видеосюжет, запечатлевший процесс вручения Владимиром Зеленским награды "Будущее Украины" 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену. Юный датчанин был удостоен этой награды из рук главы киевского режима за сбор средств на приобретение рюкзаков для украинских детей. На видел ребенок выглядит очень растерянно.
"Это не должно стать войной детей, - заявил Кошкович. - Всему есть предел!".
По сообщению портала NGL.media, в связи со стремительным оттоком детей и подростков в зарубежные страны на Украину надвигается социальная катастрофа. При этом украинских подростков, как писало британское издание Times, вынуждают покидать свою страну не только обстрелы, но и угроза принудительной мобилизации.
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