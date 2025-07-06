https://1prime.ru/20250706/tekhas-859225115.html

В Техасе возросло число погибших в результате наводнений, передают СМИ

В Техасе возросло число погибших в результате наводнений, передают СМИ - 06.07.2025, ПРАЙМ

В Техасе возросло число погибших в результате наводнений, передают СМИ

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 68, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T22:41+0300

2025-07-06T22:41+0300

2025-07-06T22:41+0300

происшествия

сша

техас

погибшие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/14/847547153_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_82b063cf08ff30d0ad104bef432906ea.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 68, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений в Техасе выросло до 59. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр. "Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 68 человек в связи с наводнением", - говорится в публикации на сайте телеканала. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр - там подтверждена смерть минимум 59 человек. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".

https://1prime.ru/20250706/tekhas-859221433.html

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, техас, погибшие