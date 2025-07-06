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В Техасе возросло число погибших в результате наводнений, передают СМИ
В Техасе возросло число погибших в результате наводнений, передают СМИ - 06.07.2025, ПРАЙМ
В Техасе возросло число погибших в результате наводнений, передают СМИ
Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 68, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T22:41+0300
2025-07-06T22:41+0300
2025-07-06T22:41+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 68, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений в Техасе выросло до 59. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр. "Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 68 человек в связи с наводнением", - говорится в публикации на сайте телеканала. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр - там подтверждена смерть минимум 59 человек. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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сша, техас, погибшие
Происшествия, США, ТЕХАС, погибшие
В Техасе возросло число погибших в результате наводнений, передают СМИ
CNN: число погибших в Техасе из-за наводнений возросло по меньшей мере до 68
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 68, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений в Техасе выросло до 59. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.
"Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 68 человек в связи с наводнением", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр - там подтверждена смерть минимум 59 человек.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
Трамп сообщил о введении режима бедствия в Техасе