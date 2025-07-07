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Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Колумбии в АПК - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Колумбии в АПК
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Колумбии в АПК - 07.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Колумбии в АПК
Россия и Колумбия имеют хорошие возможности для развития отношений в агропромышленном секторе, заявил РИА Новости аналитик в области международных отношений из... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:55+0300
2025-07-07T15:55+0300
экономика
колумбия
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БОГОТА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия и Колумбия имеют хорошие возможности для развития отношений в агропромышленном секторе, заявил РИА Новости аналитик в области международных отношений из Папского боливарианского университета Хуан Давид Гомес. "Россия является одной из стран с крупнейшей агропромышленностью в мире, а Колумбия исторически является страной с агропромышленным профилем. Такой альянс был бы весьма важен стратегически", - сообщил собеседник агентства. При этом Гомес отметил, что привлекательность РФ как партнера в агропромышленном секторе распространяется и на взаимодействие по линии БРИКС, страны-члены которого могли бы за счет связей с Москвой диверсифицировать свою экономику, а также развивать отношения в сфере обороны. Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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колумбия, москва
Экономика, КОЛУМБИЯ, МОСКВА
15:55 07.07.2025
 
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Колумбии в АПК

Аналитик Гомес: Россия и Колумбия имеют хорошие перспективы сотрудничества в АПК

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкколумбия
колумбия - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БОГОТА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия и Колумбия имеют хорошие возможности для развития отношений в агропромышленном секторе, заявил РИА Новости аналитик в области международных отношений из Папского боливарианского университета Хуан Давид Гомес.
"Россия является одной из стран с крупнейшей агропромышленностью в мире, а Колумбия исторически является страной с агропромышленным профилем. Такой альянс был бы весьма важен стратегически", - сообщил собеседник агентства.
При этом Гомес отметил, что привлекательность РФ как партнера в агропромышленном секторе распространяется и на взаимодействие по линии БРИКС, страны-члены которого могли бы за счет связей с Москвой диверсифицировать свою экономику, а также развивать отношения в сфере обороны.
Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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