https://1prime.ru/20250707/avto-859253316.html

Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей

Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей - 07.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей

Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены новых автомобилей, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во втором квартале... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:30+0300

2025-07-07T16:30+0300

2025-07-07T16:30+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены новых автомобилей, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во втором квартале 2025 года. Средняя цена новых машин, опубликованных на сервисе, в сравнении с II кварталом 2024 года снизилась на 2,9% и составила 2 833 900 рублей.По данным Авито Авто, наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подешевели авто марок GAC (на 6,2%), Chery (на 4,7%) и JAECOO (на 3,2%).За год более чем на 10% снизилась цена на три модели новых авто: SWM G05 Pro потерял в цене 29,5%, Chery Tiggo 4 Pro – 13,2%, а Chery Tiggo 8 Pro Max – 10,4%. Заметно подешевели и Jetour Dashing (на 4,7%), и Chery Tiggo 4 (на 4,4%).По сравнению с первым кварталом этого года новые авто стали дешевле на 2,8%. LADA (-7,2%), GAC (-6,8%), Chery (-5,7%), Solaris (-5,2%) и JAECOO (-4,3%). Снизилась цена и на ряд моделей. Так, Chery Tiggo 7 Pro Max потерял в цене 5%, другая модель того же бренда Tiggo 8 Pro Max – 3,9%. Solaris KRS подешевел на 2,7%."На цены новых легковых автомобилей влияют несколько факторов, в числе которых локализация производства. Так произошло, например, с SWM G05 Pro, который с прошлого года производится в Калининграде. Кроме этой модели в каталоге новых ТС Авито Авто можно найти и другие недавно представленные модели. Для этого можно воспользоваться специальными фильтрами на Авито Авто – это упростит выбор и поможет отыскать выгодные варианты", – прокомментировал руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Артем Хомутинников.

https://1prime.ru/20250703/avto-859131268.html

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эксклюзив, авто