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Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей
Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей - 07.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей
Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены новых автомобилей, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во втором квартале... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:30+0300
2025-07-07T16:30+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены новых автомобилей, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во втором квартале 2025 года. Средняя цена новых машин, опубликованных на сервисе, в сравнении с II кварталом 2024 года снизилась на 2,9% и составила 2 833 900 рублей.По данным Авито Авто, наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подешевели авто марок GAC (на 6,2%), Chery (на 4,7%) и JAECOO (на 3,2%).За год более чем на 10% снизилась цена на три модели новых авто: SWM G05 Pro потерял в цене 29,5%, Chery Tiggo 4 Pro – 13,2%, а Chery Tiggo 8 Pro Max – 10,4%. Заметно подешевели и Jetour Dashing (на 4,7%), и Chery Tiggo 4 (на 4,4%).По сравнению с первым кварталом этого года новые авто стали дешевле на 2,8%. LADA (-7,2%), GAC (-6,8%), Chery (-5,7%), Solaris (-5,2%) и JAECOO (-4,3%). Снизилась цена и на ряд моделей. Так, Chery Tiggo 7 Pro Max потерял в цене 5%, другая модель того же бренда Tiggo 8 Pro Max – 3,9%. Solaris KRS подешевел на 2,7%."На цены новых легковых автомобилей влияют несколько факторов, в числе которых локализация производства. Так произошло, например, с SWM G05 Pro, который с прошлого года производится в Калининграде. Кроме этой модели в каталоге новых ТС Авито Авто можно найти и другие недавно представленные модели. Для этого можно воспользоваться специальными фильтрами на Авито Авто – это упростит выбор и поможет отыскать выгодные варианты", – прокомментировал руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Артем Хомутинников.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
16:30 07.07.2025
 
Эксперты проанализировали средние цены новых автомобилей

Авито Авто: кроссовер SWM G05 Pro за год подешевел на 30%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены новых автомобилей, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во втором квартале 2025 года. Средняя цена новых машин, опубликованных на сервисе, в сравнении с II кварталом 2024 года снизилась на 2,9% и составила 2 833 900 рублей.
По данным Авито Авто, наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подешевели авто марок GAC (на 6,2%), Chery (на 4,7%) и JAECOO (на 3,2%).
За год более чем на 10% снизилась цена на три модели новых авто: SWM G05 Pro потерял в цене 29,5%, Chery Tiggo 4 Pro – 13,2%, а Chery Tiggo 8 Pro Max – 10,4%. Заметно подешевели и Jetour Dashing (на 4,7%), и Chery Tiggo 4 (на 4,4%).
По сравнению с первым кварталом этого года новые авто стали дешевле на 2,8%. LADA (-7,2%), GAC (-6,8%), Chery (-5,7%), Solaris (-5,2%) и JAECOO (-4,3%). Снизилась цена и на ряд моделей. Так, Chery Tiggo 7 Pro Max потерял в цене 5%, другая модель того же бренда Tiggo 8 Pro Max – 3,9%. Solaris KRS подешевел на 2,7%.
"На цены новых легковых автомобилей влияют несколько факторов, в числе которых локализация производства. Так произошло, например, с SWM G05 Pro, который с прошлого года производится в Калининграде. Кроме этой модели в каталоге новых ТС Авито Авто можно найти и другие недавно представленные модели. Для этого можно воспользоваться специальными фильтрами на Авито Авто – это упростит выбор и поможет отыскать выгодные варианты", – прокомментировал руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Артем Хомутинников.
Топ моделей новых авто по снижению средней цены1, II кв. 2025 г. / II кв

Марка

Модель

Динамика средней цены1

Средняя цена, руб1.

SWM

G05 Pro

-29,5%

1 926 000

Chery

Tiggo 4 Pro

-13,2%

2 100 000

Chery

Tiggo 8 Pro Max

-10,4%

3 720 000

Jetour

Dashing

-4,7%

2 839 900

Chery

Tiggo 4

-4,4%

2 370 000

Chery

Tiggo 7 Pro Max

-4,1%

2 830 000

OMODA

C5

-3,9%

2 833 900

Solaris

KRS

-3,8%

2 300 000

JAECOO

J7

-3,6%

3 459 900

Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто
3 июля, 11:00
 
ЭксклюзивАвто
 
 
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