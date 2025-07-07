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"Моторинвест" озвучил планы по продажам авто Voyah и Evolute - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"Моторинвест" озвучил планы по продажам авто Voyah и Evolute
"Моторинвест" озвучил планы по продажам авто Voyah и Evolute - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Моторинвест" озвучил планы по продажам авто Voyah и Evolute
Липецкий автомобильный завод "Моторинвест" планирует по итогам 2025 года продать более 3 тысяч электромобилей марки Evolute и порядка 5 тысяч машин Voyah,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:23+0300
2025-07-07T16:23+0300
авто
моторинвест
evolute
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Липецкий автомобильный завод "Моторинвест" планирует по итогам 2025 года продать более 3 тысяч электромобилей марки Evolute и порядка 5 тысяч машин Voyah, сообщил журналистам управляющий партнер ООО "Моторинвест" Андрей Резников. "По итогу года мы хотим продать более 3 тысяч Evolute моделей и около 5 тысяч Voyah. С начала года 2,1 тысячи Voyah продано и 1,6 тысячи Evolute, вот такие цифры", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром". По итогам 2024 года бренд Voyah отчитался о продажах в 8,9 тысячи новых машин, таким образом, снижение продаж составит порядка 43%. Резников считает, что рынок электротранспорта в России будет развиваться как за счет общемирового тренда на электромобили, так и благодаря поддержке этого сегмента со стороны правительства. "Поэтому вот эта системная поддержка и системная политика государства в отношении новых отраслей, она очень важную роль играет. И, в частности, допуск в закупки такси также поддерживает нас", - добавил он. ООО "Моторинвест" - официальный дистрибьютор китайских автомобильных брендов Voyah и Dongfeng, производитель электромобилей в России под собственным брендом Evolute. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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авто, моторинвест, evolute
Авто, Моторинвест, Evolute
16:23 07.07.2025
 
"Моторинвест" озвучил планы по продажам авто Voyah и Evolute

Резников: "Моторинвест" планирует продать в 2025 году 8 тысяч авто Voyah и Evolute

© Фото : VoyahЭлектрокар Voyah Courage
Электрокар Voyah Courage - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Voyah
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Липецкий автомобильный завод "Моторинвест" планирует по итогам 2025 года продать более 3 тысяч электромобилей марки Evolute и порядка 5 тысяч машин Voyah, сообщил журналистам управляющий партнер ООО "Моторинвест" Андрей Резников.
"По итогу года мы хотим продать более 3 тысяч Evolute моделей и около 5 тысяч Voyah. С начала года 2,1 тысячи Voyah продано и 1,6 тысячи Evolute, вот такие цифры", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром".
По итогам 2024 года бренд Voyah отчитался о продажах в 8,9 тысячи новых машин, таким образом, снижение продаж составит порядка 43%.
Резников считает, что рынок электротранспорта в России будет развиваться как за счет общемирового тренда на электромобили, так и благодаря поддержке этого сегмента со стороны правительства.
"Поэтому вот эта системная поддержка и системная политика государства в отношении новых отраслей, она очень важную роль играет. И, в частности, допуск в закупки такси также поддерживает нас", - добавил он.
ООО "Моторинвест" - официальный дистрибьютор китайских автомобильных брендов Voyah и Dongfeng, производитель электромобилей в России под собственным брендом Evolute. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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