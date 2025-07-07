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Бензин на АЗС Москвы подорожал за неделю

Бензин на АЗС Москвы подорожал за неделю - 07.07.2025, ПРАЙМ

Бензин на АЗС Москвы подорожал за неделю

Средняя цена бензина с 30 июня по 7 июля выросла на 15 копеек за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:19+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Средняя цена бензина с 30 июня по 7 июля выросла на 15 копеек за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит 58,08 рубля, Аи-95 - 64,26 рубля. Обе марки подорожали на всех сетях АЗС, по которым произведен расчет, кроме "Татнефти" и "Транс АЗС". В то же время бензин Аи-100, как и неделю назад, торгуется по 87,03 рубля за литр в среднем. Не изменилась за отчетный период и стоимость дизельного топлива: она остается на уровне 70,73 рубля за литр. Минэнерго РФ не рассматривает полный запрет экспорта топлива за рубеж, сейчас такой необходимости нет, а колебания цен носят сезонный характер, заявили в понедельник РИА Новости в министерстве. При этом мера может быть рассмотрена правительством в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка, добавили там. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября текущего года, сообщали РИА Новости в конце июня два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы РФ. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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