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В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС

В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС

Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T09:06+0300

2025-07-07T09:06+0300

2025-07-07T09:06+0300

вооружения

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оборона

военные расходы

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и жесткой конкуренции со стороны Китая, заявила министр экономики Дании Стефани Лосе. "В то же время, когда в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, нам необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону ... Это фактор риска для наших экономик, потому что, если мы не объединим это с мудрыми решениями о пути к большей устойчивости государственных финансов, то, я думаю, это станет проблемой с точки зрения роста уровня задолженности и неустойчивых финансовых возможностей", - заявила Лосе в интервью изданию Euractiv. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://1prime.ru/20250705/evrosoyuz-859198764.html

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ес, нато, дания, оборона, военные расходы