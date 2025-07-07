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В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС
В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС
Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:06+0300
2025-07-07T09:06+0300
вооружения
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военные расходы
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и жесткой конкуренции со стороны Китая, заявила министр экономики Дании Стефани Лосе. "В то же время, когда в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, нам необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону ... Это фактор риска для наших экономик, потому что, если мы не объединим это с мудрыми решениями о пути к большей устойчивости государственных финансов, то, я думаю, это станет проблемой с точки зрения роста уровня задолженности и неустойчивых финансовых возможностей", - заявила Лосе в интервью изданию Euractiv. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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ес, нато, дания, оборона, военные расходы
Вооружения, ЕС, НАТО, ДАНИЯ, оборона, военные расходы
09:06 07.07.2025
 
В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС

Министр Лосе: поспешное наращивание ЕС военных расходов ослабит финансовую стабильность

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и жесткой конкуренции со стороны Китая, заявила министр экономики Дании Стефани Лосе.
"В то же время, когда в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, нам необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону ... Это фактор риска для наших экономик, потому что, если мы не объединим это с мудрыми решениями о пути к большей устойчивости государственных финансов, то, я думаю, это станет проблемой с точки зрения роста уровня задолженности и неустойчивых финансовых возможностей", - заявила Лосе в интервью изданию Euractiv.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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