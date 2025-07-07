https://1prime.ru/20250707/evrosoyuz-859232500.html
В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС
В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС
Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:06+0300
2025-07-07T09:06+0300
2025-07-07T09:06+0300
вооружения
ес
нато
дания
оборона
военные расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и жесткой конкуренции со стороны Китая, заявила министр экономики Дании Стефани Лосе. "В то же время, когда в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, нам необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону ... Это фактор риска для наших экономик, потому что, если мы не объединим это с мудрыми решениями о пути к большей устойчивости государственных финансов, то, я думаю, это станет проблемой с точки зрения роста уровня задолженности и неустойчивых финансовых возможностей", - заявила Лосе в интервью изданию Euractiv. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
https://1prime.ru/20250705/evrosoyuz-859198764.html
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, нато, дания, оборона, военные расходы
Вооружения, ЕС, НАТО, ДАНИЯ, оборона, военные расходы
В Дании оценили последствия быстрого наращивания военных расходов ЕС
Министр Лосе: поспешное наращивание ЕС военных расходов ослабит финансовую стабильность
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стремление ЕС быстро увеличить военные расходы может подорвать финансовую стабильность и экономику Евросоюза, которая и без того страдает от пошлин США и жесткой конкуренции со стороны Китая, заявила министр экономики Дании Стефани Лосе.
"В то же время, когда в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, нам необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону ... Это фактор риска для наших экономик, потому что, если мы не объединим это с мудрыми решениями о пути к большей устойчивости государственных финансов, то, я думаю, это станет проблемой с точки зрения роста уровня задолженности и неустойчивых финансовых возможностей", - заявила Лосе в интервью изданию Euractiv.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
ЕС намерен создать запасы важнейших полезных ископаемых на случай ЧС