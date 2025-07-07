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Российские компании показывают на выставке "Иннопром" новые трамваи - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Российские компании показывают на выставке "Иннопром" новые трамваи
Российские компании показывают на выставке "Иннопром" новые трамваи - 07.07.2025, ПРАЙМ
Российские компании показывают на выставке "Иннопром" новые трамваи
Российские компании показывают на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге новые трамваи, передает корреспондент РИА Новости. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:34+0300
2025-07-07T07:34+0300
общество
екатеринбург
"синара"
иннопром
трансмашхолдинг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Российские компании показывают на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге новые трамваи, передает корреспондент РИА Новости. Один из них расположился на улице возле площадки выставки. "Мы начинаем "Иннопром"… Группа "Синара" представляет на выставке ключевые проекты… На уличной экспозиции впервые представлена новая разработка - трехсекционный низкопольный трамвай модели 71-233 "Синара", - говорится в сообщении компании в понедельник, в день открытия "Иннопрома". Еще один трамвай находится на стенде компании "Трансмашхолдинг". "Стартуем уже 7 июля на международной промышленной выставке "Иннопром". Первый российский пятисекционный скоростной трамвай покажет себя во всей красе!", - говорилось накануне в сообщении ТМХ. Холдинг, уточняет детали компания в понедельник, вместе со своим ключевым партнером в области разработки и производства городского электрического транспорта - компанией "ПК Транспортные системы" - представляет крупнейший экспонат "Иннопрома" - почти сорокаметровый пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 "Воевода". "Вместе с трамваем, ТМХ привез в Екатеринбург тренажер, при помощи которого любой посетитель выставки сможет почувствовать себя его водителем", - говорится в сообщении.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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40
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общество , екатеринбург, "синара", иннопром, трансмашхолдинг
Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, "Синара", Иннопром, Трансмашхолдинг
07:34 07.07.2025
 
Российские компании показывают на выставке "Иннопром" новые трамваи

Российские компании показывают на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге новые трамваи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Российские компании показывают на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге новые трамваи, передает корреспондент РИА Новости.
Один из них расположился на улице возле площадки выставки.
"Мы начинаем "Иннопром"… Группа "Синара" представляет на выставке ключевые проекты… На уличной экспозиции впервые представлена новая разработка - трехсекционный низкопольный трамвай модели 71-233 "Синара", - говорится в сообщении компании в понедельник, в день открытия "Иннопрома".
Еще один трамвай находится на стенде компании "Трансмашхолдинг".
"Стартуем уже 7 июля на международной промышленной выставке "Иннопром". Первый российский пятисекционный скоростной трамвай покажет себя во всей красе!", - говорилось накануне в сообщении ТМХ.
Холдинг, уточняет детали компания в понедельник, вместе со своим ключевым партнером в области разработки и производства городского электрического транспорта - компанией "ПК Транспортные системы" - представляет крупнейший экспонат "Иннопрома" - почти сорокаметровый пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 "Воевода".
"Вместе с трамваем, ТМХ привез в Екатеринбург тренажер, при помощи которого любой посетитель выставки сможет почувствовать себя его водителем", - говорится в сообщении.
 
ОбществоЕКАТЕРИНБУРГ"Синара"ИннопромТрансмашхолдинг
 
 
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