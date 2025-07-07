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Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана

Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана - 07.07.2025, ПРАЙМ

Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана

Узбекистан в январе-мае 2025 года увеличил экспорт лимонов на 4,6% в годовом выражении, до 1,74 тысячи тонн, а главным импортером стала Россия, куда было... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:50+0300

2025-07-07T11:50+0300

2025-07-07T11:50+0300

экономика

общество

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 7 июл – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-мае 2025 года увеличил экспорт лимонов на 4,6% в годовом выражении, до 1,74 тысячи тонн, а главным импортером стала Россия, куда было поставлено 1,05 тысячи тонн, свидетельствуют данные национального комитета по статистике республики. "В январе-мае 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 740 тонн лимонов на сумму 2,8 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 77 тонн, или на 4,6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным комитета по статистике, среди стран-импортеров узбекистанских лимонов в январе-мае первое место занимает Россия - 1,051 тысячи тонн, или 60,4% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (603 тонны) и Киргизия (81 тонна). В апреле на фоне ажиотажа на рынке лимонов в РФ кабмин Узбекистана утвердил программу мер поддержки лимонной отрасли в республике, а также прогнозные показатели производства и экспорта этих цитрусовых в 2025-2026 годах. Так, в соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысячи тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт – до 5,55 тысячи тонн (+15%). В целях увеличения объемов экспорта планируется создать торговые дома ООО "Денов агро стар" в зарубежных странах, прежде всего в России.

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общество , узбекистан, казахстан, киргизия