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Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250707/minpromtorg-859245188.html
Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу
Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу - 07.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу
Минпромторг РФ надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и на то, что десятки стандартов | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:17+0300
2025-07-07T13:17+0300
энергетика
рф
саудовская аравия
минпромторг
антон алиханов
нефть
газ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и на то, что десятки стандартов в этой сфере станут применимы на территории Саудовской Аравии, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром". "Уже сделали несколько презентаций, мы надеемся на то, что эта работа продолжится. У нас неплохой есть опыт (работы по стандартам ИНТИ - ред.) с Эмиратами, с Бахрейном, поэтому думаю, что с учетом того объема нефти, который добывает Саудовская Аравия… наш опыт и по нефтегазовому оборудованию, и по стандартизации, который, как раз, реализуется на базе ИНТИ, он будет им интересен… Надеемся, что с саудовскими коллегами такая же работа будет плодотворной и тоже десятки стандартов ИНТИ станут применимы на территории Саудовской Аравии", - сказал Алиханов. Министр выразил уверенность, что работа по данному направлению приведет к практическим результатам. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" Алиханов отметил, что Россия хотела бы пригласить саудовских партнеров присоединиться к работе по разработке и внедрению независимых стандартов в этой области нефтегазового оборудования.
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рф, саудовская аравия, минпромторг, антон алиханов, нефть, газ
Энергетика, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов, Нефть, Газ
13:17 07.07.2025
 
Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу

Алиханов: Минпромторг ожидает плодотворной работы с Эр-Риядом по нефтегазовым стандартам

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и на то, что десятки стандартов в этой сфере станут применимы на территории Саудовской Аравии, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром".
"Уже сделали несколько презентаций, мы надеемся на то, что эта работа продолжится. У нас неплохой есть опыт (работы по стандартам ИНТИ - ред.) с Эмиратами, с Бахрейном, поэтому думаю, что с учетом того объема нефти, который добывает Саудовская Аравия… наш опыт и по нефтегазовому оборудованию, и по стандартизации, который, как раз, реализуется на базе ИНТИ, он будет им интересен… Надеемся, что с саудовскими коллегами такая же работа будет плодотворной и тоже десятки стандартов ИНТИ станут применимы на территории Саудовской Аравии", - сказал Алиханов.
Министр выразил уверенность, что работа по данному направлению приведет к практическим результатам.
В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" Алиханов отметил, что Россия хотела бы пригласить саудовских партнеров присоединиться к работе по разработке и внедрению независимых стандартов в этой области нефтегазового оборудования.
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ЭнергетикаРФСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМинпромторгАнтон АлихановНефтьГаз
 
 
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