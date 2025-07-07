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Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу

Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу - 07.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по нефтегазу

Минпромторг РФ надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и на то, что десятки стандартов | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T13:17+0300

2025-07-07T13:17+0300

2025-07-07T13:17+0300

энергетика

рф

саудовская аравия

минпромторг

антон алиханов

нефть

газ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и на то, что десятки стандартов в этой сфере станут применимы на территории Саудовской Аравии, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром". "Уже сделали несколько презентаций, мы надеемся на то, что эта работа продолжится. У нас неплохой есть опыт (работы по стандартам ИНТИ - ред.) с Эмиратами, с Бахрейном, поэтому думаю, что с учетом того объема нефти, который добывает Саудовская Аравия… наш опыт и по нефтегазовому оборудованию, и по стандартизации, который, как раз, реализуется на базе ИНТИ, он будет им интересен… Надеемся, что с саудовскими коллегами такая же работа будет плодотворной и тоже десятки стандартов ИНТИ станут применимы на территории Саудовской Аравии", - сказал Алиханов. Министр выразил уверенность, что работа по данному направлению приведет к практическим результатам. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" Алиханов отметил, что Россия хотела бы пригласить саудовских партнеров присоединиться к работе по разработке и внедрению независимых стандартов в этой области нефтегазового оборудования.

https://1prime.ru/20250707/aviatsiya-859239198.html

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рф, саудовская аравия, минпромторг, антон алиханов, нефть, газ