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МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва - 07.07.2025, ПРАЙМ
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МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва
МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва - 07.07.2025, ПРАЙМ
МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T00:31+0300
2025-07-07T00:31+0300
общество
бразилия
сша
египет
лула да силва
мвф
всемирный банк
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя неравенство, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Структуры Всемирного банка и МВФ поддерживают обратный план Маршалла, в котором развивающиеся экономики финансируют более развитый мир. Международные потоки помощи сократились, а стоимость долга для беднейших стран выросла", - заявил бразильский лидер, выступая на сессии саммита БРИКС, посвященной укреплению многосторонности, экономическим и финансовым вопросам. По словам президента, действующая до сих пор неолиберальная модель усугубляет неравенство в мире. Как отметил Лула да Силва, с 2015 года 3 тысячи мировых миллиардеров заработали 6,5 триллионов долларов США. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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общество , бразилия, сша, египет, лула да силва, мвф, всемирный банк
Общество , БРАЗИЛИЯ, США, ЕГИПЕТ, Лула да Силва, МВФ, Всемирный банк
00:31 07.07.2025
 
МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва

Президент Бразилии Лула да Силва: МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя неравенство, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Структуры Всемирного банка и МВФ поддерживают обратный план Маршалла, в котором развивающиеся экономики финансируют более развитый мир. Международные потоки помощи сократились, а стоимость долга для беднейших стран выросла", - заявил бразильский лидер, выступая на сессии саммита БРИКС, посвященной укреплению многосторонности, экономическим и финансовым вопросам.
По словам президента, действующая до сих пор неолиберальная модель усугубляет неравенство в мире. Как отметил Лула да Силва, с 2015 года 3 тысячи мировых миллиардеров заработали 6,5 триллионов долларов США.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
 
ОбществоБРАЗИЛИЯСШАЕГИПЕТЛула да СилваМВФВсемирный банк
 
 
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