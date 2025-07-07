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МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва

МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва - 07.07.2025, ПРАЙМ

МВФ и МВФ поддерживают "обратный план Маршалла", заявил Лула да Силва

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T00:31+0300

2025-07-07T00:31+0300

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общество

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя неравенство, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Структуры Всемирного банка и МВФ поддерживают обратный план Маршалла, в котором развивающиеся экономики финансируют более развитый мир. Международные потоки помощи сократились, а стоимость долга для беднейших стран выросла", - заявил бразильский лидер, выступая на сессии саммита БРИКС, посвященной укреплению многосторонности, экономическим и финансовым вопросам. По словам президента, действующая до сих пор неолиберальная модель усугубляет неравенство в мире. Как отметил Лула да Силва, с 2015 года 3 тысячи мировых миллиардеров заработали 6,5 триллионов долларов США. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

бразилия

сша

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общество , бразилия, сша, египет, лула да силва, мвф, всемирный банк