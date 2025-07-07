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Нефть дешевеет после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче
Нефть дешевеет после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче - 07.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:58+0300
2025-07-07T07:58+0300
2025-07-07T07:58+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи нефти в августе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,44%, до 68 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 66,26 доллара. В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Эти страны с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле. ОПЕК+ пользуется периодом напряженности на мировых энергетических рынках, считает глава отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie), мнение которого приводит агентство Блумберг. При этом аналитик отмечает риски снижения цен на нефть, в том числе в связи с сокращением спроса по окончании летнего сезона.
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нефть, рынок, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК
Нефть дешевеет после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче
Цены на нефть снижаются после решений восьмерки ОПЕК+ об увеличении максимума нефтедобычи
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи нефти в августе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,44%, до 68 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 66,26 доллара.
В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
Эти страны с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле.
ОПЕК+ пользуется периодом напряженности на мировых энергетических рынках, считает глава отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie), мнение которого приводит агентство Блумберг. При этом аналитик отмечает риски снижения цен на нефть, в том числе в связи с сокращением спроса по окончании летнего сезона.
Россия без учета плана по компенсациям увеличит добычу нефти в августе