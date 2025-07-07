https://1prime.ru/20250707/neft-859230376.html

Нефть дешевеет после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче

Нефть дешевеет после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче - 07.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T07:58+0300

2025-07-07T07:58+0300

2025-07-07T07:58+0300

энергетика

нефть

рынок

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи нефти в августе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,44%, до 68 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 66,26 доллара. В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Эти страны с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле. ОПЕК+ пользуется периодом напряженности на мировых энергетических рынках, считает глава отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie), мнение которого приводит агентство Блумберг. При этом аналитик отмечает риски снижения цен на нефть, в том числе в связи с сокращением спроса по окончании летнего сезона.

https://1prime.ru/20250705/neft-859201266.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, опек