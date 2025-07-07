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Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти ОПЕК+

Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти ОПЕК+ - 07.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти ОПЕК+

Текущий уровень мировых цен на нефть в районе 68 долларов за баррель вполне комфортен для продолжения наращивания добычи ОПЕК+, а ускорение темпов роста с 411... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:04+0300

2025-07-07T14:04+0300

2025-07-07T14:04+0300

энергетика

опек

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на нефть в районе 68 долларов за баррель вполне комфортен для продолжения наращивания добычи ОПЕК+, а ускорение темпов роста с 411 тысяч до 548 тысяч баррелей не сильно значимо для рынка, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Текущий уровень цен в 68 долларов за баррель вполне комфортен для продолжения наращивания добычи. Более того: риск глобального замедления экономик из-за тарифных войн Трампа тоже как будто снизился за последние месяцы. Для глобального рынка разница между 411 тысяч баррелей или 548 тысяч баррелей в сутки не очень большая, поэтому решение ОПЕК+ значимого влияния на биржевые цены не оказало", - сказал он. Цена сентябрьских фьючерсов Brent в понедельник умеренно растет. По состоянию на 13.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 68,67 доллара за баррель. По словам эксперта, дальнейшие перспективы нефтяного рынка будут определяться последующими действиями ОПЕК+, геополитикой и перспективами мировой экономики. "Бочка" североморской нефти (сорт Brent - ред.) около 70 долларов пока видится устойчиво при прочих равных", - заключил Скрябин. Также он добавил, что для российских нефтяных компаний и бюджета с точки зрения нефтегазовых доходов сейчас более значим не уровень цен на нефть, а крепкий рубль, потому что это действительно снижает доходы экспортеров. Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, нефть, добыча нефти