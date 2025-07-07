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Цены на нефть идут вврех

Цены на нефть идут вврех - 07.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вврех

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на фоне ожиданий вокруг спроса на рынке сырья и слабого доллара, следует из данных торгов и комментариев... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T18:48+0300

2025-07-07T18:48+0300

2025-07-07T18:48+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на фоне ожиданий вокруг спроса на рынке сырья и слабого доллара, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 18.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,27%, до 69,17 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,62%, до 67,58 доллара. Участники рынка в понедельник продолжают наблюдать за ходом мирового торгового диалога. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. По мнению аналитиков, на рынке "черного золота" наблюдается неопределенность, и инвесторы опасаются, что повышение пошлин может замедлить экономическую активность и спрос на нефть. "Пока что предложение на рынке нефти остается ограниченным, что указывает на возможность дополнительного поглощения баррелей", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). "Опасения по поводу пошлин Трампа остаются главной темой во второй половине 2025 года, а единственную поддержку нефти пока оказывает слабость доллара", - цитирует Рейтер заявление аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Кроме того, в субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Эти страны с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле.

https://1prime.ru/20250705/neft-859201114.html

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торги, нефть, цены