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Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки
Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки - 07.07.2025, ПРАЙМ
Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+, среди которых Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия, могут повысить предел добычи нефти еще примерно на 550... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:46+0300
2025-07-07T11:46+0300
энергетика
опек
добыча нефти
нефть
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия, могут повысить предел добычи нефти еще примерно на 550 тысяч баррелей в сутки на сентябрь, чтобы завершить выход из добровольных сокращений, передает агентство Reuters со ссылкой на пять источников. "Пять источников, знакомых с ходом обсуждений, сообщили в понедельник, что группа, вероятно, одобрит увеличение добычи примерно на 550 000 баррелей в сутки на сентябрь на своем заседании 3 августа. Это завершит запланированный возврат на рынок 2,17 миллиона ​​баррелей в сутки от восьми стран-членов", - говорится в сообщении. Восемь стран ОПЕК+ добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона.
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опек, добыча нефти, нефть
Энергетика, ОПЕК, добыча нефти, Нефть
11:46 07.07.2025
 
Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки

Reuters: восьмерка ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тысяч баррелей в сутки

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия, могут повысить предел добычи нефти еще примерно на 550 тысяч баррелей в сутки на сентябрь, чтобы завершить выход из добровольных сокращений, передает агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
"Пять источников, знакомых с ходом обсуждений, сообщили в понедельник, что группа, вероятно, одобрит увеличение добычи примерно на 550 000 баррелей в сутки на сентябрь на своем заседании 3 августа. Это завершит запланированный возврат на рынок 2,17 миллиона ​​баррелей в сутки от восьми стран-членов", - говорится в сообщении.
Восемь стран ОПЕК+ добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти
5 июля, 12:41
 
ЭнергетикаОПЕКдобыча нефтиНефть
 
 
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