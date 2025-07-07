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Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки

Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки - 07.07.2025, ПРАЙМ

Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+, среди которых Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия, могут повысить предел добычи нефти еще примерно на 550... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:46+0300

2025-07-07T11:46+0300

2025-07-07T11:46+0300

энергетика

опек

добыча нефти

нефть

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия, могут повысить предел добычи нефти еще примерно на 550 тысяч баррелей в сутки на сентябрь, чтобы завершить выход из добровольных сокращений, передает агентство Reuters со ссылкой на пять источников. "Пять источников, знакомых с ходом обсуждений, сообщили в понедельник, что группа, вероятно, одобрит увеличение добычи примерно на 550 000 баррелей в сутки на сентябрь на своем заседании 3 августа. Это завершит запланированный возврат на рынок 2,17 миллиона ​​баррелей в сутки от восьми стран-членов", - говорится в сообщении. Восемь стран ОПЕК+ добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона.

https://1prime.ru/20250705/neft-859201114.html

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опек, добыча нефти, нефть