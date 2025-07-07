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Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026 - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026
Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026 - 07.07.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026
Саудовская Аравия станет страной-партнёром следующего ПМЭФ, который пройдёт в 2026 году, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:08+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия станет страной-партнёром следующего ПМЭФ, который пройдёт в 2026 году, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф. "Мы планируем отметить столетие установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Россией. И также... мы будем партнёром на мероприятии в следующем году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге", - сказал он в ходе выступления на промышленной выставке "Иннопром". Он добавил, что этот факт дополнительно демонстрирует то, как правительство Саудовской Аравии привержено к цели выстроить мост с Россией и исправить те недоработки, которые были в отношениях между странами, и открыть новое будущее в них.
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саудовская аравия, пмэф, партнеры
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ПМЭФ, партнеры
11:08 07.07.2025
 
Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026

Министр Бандар аль-Хурейф: Саудовская Аравия станет партнером ПМЭФ в 2026 году

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия станет страной-партнёром следующего ПМЭФ, который пройдёт в 2026 году, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.
"Мы планируем отметить столетие установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Россией. И также... мы будем партнёром на мероприятии в следующем году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге", - сказал он в ходе выступления на промышленной выставке "Иннопром".
Он добавил, что этот факт дополнительно демонстрирует то, как правительство Саудовской Аравии привержено к цели выстроить мост с Россией и исправить те недоработки, которые были в отношениях между странами, и открыть новое будущее в них.
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯПМЭФпартнеры
 
 
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