https://1prime.ru/20250707/partner-859238739.html

Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026 - 07.07.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия станет страной-партнёром следующего ПМЭФ, который пройдёт в 2026 году, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:08+0300

2025-07-07T11:08+0300

2025-07-07T11:08+0300

саудовская аравия

пмэф

партнеры

https://cdnn.1prime.ru/img/82985/47/829854790_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_91909ce8c138434949f6d08da379a841.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия станет страной-партнёром следующего ПМЭФ, который пройдёт в 2026 году, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф. "Мы планируем отметить столетие установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Россией. И также... мы будем партнёром на мероприятии в следующем году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге", - сказал он в ходе выступления на промышленной выставке "Иннопром". Он добавил, что этот факт дополнительно демонстрирует то, как правительство Саудовской Аравии привержено к цели выстроить мост с Россией и исправить те недоработки, которые были в отношениях между странами, и открыть новое будущее в них.

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саудовская аравия, пмэф, партнеры