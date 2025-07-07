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Россия ратифицировала продление беспошлинных поставок нефти в Казахстан

Россия ратифицировала продление беспошлинных поставок нефти в Казахстан - 07.07.2025, ПРАЙМ

Россия ратифицировала продление беспошлинных поставок нефти в Казахстан

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:10+0300

2025-07-07T15:10+0300

2025-07-07T15:10+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику из России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Он предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года. Далее соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие. Соглашением предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран. Согласно сопроводительным документам, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран. Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования (за исключением поставок трубопроводным транспортом). С января 2024 года и до принятия закона Россия и Казахстан де-факто руководствовались положениями утратившего силу соглашения, а также протоколами, подписанными в прошлом году, в целях создания условий для оптимального функционирования внутренних рынков двух стран, включая их обеспечение отдельными видами нефтепродуктов, отмечалось в сопроводительных документах.

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казахстан, астана, россия, нефть