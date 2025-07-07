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Россия потратила на косметику из Японии $3,6 миллиона

Россия потратила на косметику из Японии $3,6 миллиона - 07.07.2025, ПРАЙМ

Россия потратила на косметику из Японии $3,6 миллиона

Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T04:17+0300

2025-07-07T04:17+0300

2025-07-07T04:17+0300

общество

япония

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки - 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз. При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.

япония

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , япония