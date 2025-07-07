https://1prime.ru/20250707/rossija-859228106.html
Россия потратила на косметику из Японии $3,6 миллиона
Россия потратила на косметику из Японии $3,6 миллиона - 07.07.2025, ПРАЙМ
Россия потратила на косметику из Японии $3,6 миллиона
Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T04:17+0300
2025-07-07T04:17+0300
2025-07-07T04:17+0300
общество
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859228106.jpg?1751851058
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки - 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз.
При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , япония
Россия потратила на косметику из Японии $3,6 миллиона
Россия потратила на импортную косметику из Японии 3,6 миллиона долларов
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки - 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз.
При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.