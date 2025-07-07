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Минэнерго не рассматривает полный запрет на вывоз топлива за рубеж
Минэнерго не рассматривает полный запрет на вывоз топлива за рубеж - 07.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго не рассматривает полный запрет на вывоз топлива за рубеж
Минэнерго России не рассматривает полный запрет на вывоз топлива за рубеж: сейчас такой необходимости нет, а колебания цен носят сезонный характер, сообщили РИА | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:25+0300
2025-07-07T11:25+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Минэнерго России не рассматривает полный запрет на вывоз топлива за рубеж: сейчас такой необходимости нет, а колебания цен носят сезонный характер, сообщили РИА Новости в министерстве. "Вопрос о введении полного запрета на экспорт топлив в настоящее время не рассматривается, поскольку ситуация остается управляемой. Однако данная мера может быть рассмотрена правительством Российской Федерации в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка. На текущий момент в таких действиях нет необходимости, так как наблюдаемые колебания цен носят сезонный характер", - говорится в сообщении. Маржинальность АЗС остается в комфортной зоне, добавили там. По мнению Минэнерго, текущие объемы предложения на бирже являются достаточными, а острых проблем с логистикой и поставками нефтепродуктов не наблюдается. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября текущего года, сообщали РИА Новости в конце июня два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы РФ. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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минэнерго рф, нефть, топливо, экспорт
Энергетика, Минэнерго РФ, Нефть, топливо, экспорт
Минэнерго не рассматривает полный запрет на вывоз топлива за рубеж
Минэнерго: полный запрет на экспорт топлива сейчас не рассматривается
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Минэнерго России не рассматривает полный запрет на вывоз топлива за рубеж: сейчас такой необходимости нет, а колебания цен носят сезонный характер, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Вопрос о введении полного запрета на экспорт топлив в настоящее время не рассматривается, поскольку ситуация остается управляемой. Однако данная мера может быть рассмотрена правительством Российской Федерации в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка. На текущий момент в таких действиях нет необходимости, так как наблюдаемые колебания цен носят сезонный характер", - говорится в сообщении.
Маржинальность АЗС остается в комфортной зоне, добавили там.
По мнению Минэнерго, текущие объемы предложения на бирже являются достаточными, а острых проблем с логистикой и поставками нефтепродуктов не наблюдается.
Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября текущего года, сообщали РИА Новости в конце июня два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы РФ.
Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Минэнерго внедрит контроль за ценами и сроками строительства энергообъектов