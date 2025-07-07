https://1prime.ru/20250707/yugk-859250277.html

В СФ высказались за сохранение ЮГК после иска об изъятии акций в доход РФ

В СФ высказались за сохранение ЮГК после иска об изъятии акций в доход РФ - 07.07.2025, ПРАЙМ

В СФ высказались за сохранение ЮГК после иска об изъятии акций в доход РФ

Член Совета Федерации Олег Цепкин после иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолото Группа Компаний" заявил, что это предприятие в... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:59+0300

2025-07-07T14:59+0300

2025-07-07T14:59+0300

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – ПРАЙМ. Член Совета Федерации Олег Цепкин после иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолото Группа Компаний" заявил, что это предприятие в Челябинской области дает тысячи рабочих мест и стабильную зарплату и его производства необходимо сохранить. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. Сенатор отметил, что ЮГК - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сохранение компании – гарантия сохранения тысячи рабочих мест, стабильных зарплат и соцгарантий для работников, миллиардов налогов, которые идут на развитие региона. "ЮГК – это не просто предприятие, это судьбы людей, их семьи, их будущее. Необходимо сохранить производство, рабочие места и социальные обязательства перед работниками. Важно понимать историю ЮГК - это за период с 1990-х годов возрожденное предприятие, новые фабрики и новые рабочие места на территории Челябинской области", - написал Цепкин в своем Telegram-канале. Он отметил, что все эти годы Струков занимает активную социальную и общественную позицию. "Вкладывает огромные средства в общественные проекты в регионе, создающие комфортные условия для наших земляков, продолжает возрождение духовных и культурных ценностей в регионе", - написал Цепкин. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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общество , красноярский край, хакасия, югк, газпромбанк