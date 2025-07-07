https://1prime.ru/20250707/yugk-859250277.html
В СФ высказались за сохранение ЮГК после иска об изъятии акций в доход РФ
В СФ высказались за сохранение ЮГК после иска об изъятии акций в доход РФ - 07.07.2025, ПРАЙМ
В СФ высказались за сохранение ЮГК после иска об изъятии акций в доход РФ
Член Совета Федерации Олег Цепкин после иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолото Группа Компаний" заявил, что это предприятие в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T14:59+0300
2025-07-07T14:59+0300
2025-07-07T14:59+0300
общество
красноярский край
хакасия
югк
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – ПРАЙМ. Член Совета Федерации Олег Цепкин после иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолото Группа Компаний" заявил, что это предприятие в Челябинской области дает тысячи рабочих мест и стабильную зарплату и его производства необходимо сохранить. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. Сенатор отметил, что ЮГК - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сохранение компании – гарантия сохранения тысячи рабочих мест, стабильных зарплат и соцгарантий для работников, миллиардов налогов, которые идут на развитие региона. "ЮГК – это не просто предприятие, это судьбы людей, их семьи, их будущее. Необходимо сохранить производство, рабочие места и социальные обязательства перед работниками. Важно понимать историю ЮГК - это за период с 1990-х годов возрожденное предприятие, новые фабрики и новые рабочие места на территории Челябинской области", - написал Цепкин в своем Telegram-канале. Он отметил, что все эти годы Струков занимает активную социальную и общественную позицию. "Вкладывает огромные средства в общественные проекты в регионе, создающие комфортные условия для наших земляков, продолжает возрождение духовных и культурных ценностей в регионе", - написал Цепкин. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/20250705/yugk-859204241.html
красноярский край
хакасия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7d7f065c6c1b44c4d5ba084ce8e3b80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , красноярский край, хакасия, югк, газпромбанк
Общество , КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ХАКАСИЯ, ЮГК, Газпромбанк
В СФ высказались за сохранение ЮГК после иска об изъятии акций в доход РФ
Сенатор Цепкин: ЮГК дает тысячи рабочих мест и стабильную зарплату
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – ПРАЙМ. Член Совета Федерации Олег Цепкин после иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолото Группа Компаний" заявил, что это предприятие в Челябинской области дает тысячи рабочих мест и стабильную зарплату и его производства необходимо сохранить.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
Сенатор отметил, что ЮГК - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сохранение компании – гарантия сохранения тысячи рабочих мест, стабильных зарплат и соцгарантий для работников, миллиардов налогов, которые идут на развитие региона.
"ЮГК – это не просто предприятие, это судьбы людей, их семьи, их будущее. Необходимо сохранить производство, рабочие места и социальные обязательства перед работниками. Важно понимать историю ЮГК - это за период с 1990-х годов возрожденное предприятие, новые фабрики и новые рабочие места на территории Челябинской области", - написал Цепкин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все эти годы Струков занимает активную социальную и общественную позицию. "Вкладывает огромные средства в общественные проекты в регионе, создающие комфортные условия для наших земляков, продолжает возрождение духовных и культурных ценностей в регионе", - написал Цепкин.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Семья владельца ЮГК купила дома и участки на побережье Черногории