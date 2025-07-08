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В АТОР рассказали о ситуации с отменами и задержками рейсов в России - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В АТОР рассказали о ситуации с отменами и задержками рейсов в России
В АТОР рассказали о ситуации с отменами и задержками рейсов в России - 08.07.2025, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о ситуации с отменами и задержками рейсов в России
Более 11 тысяч организованных туристов в России столкнулись с отменами и задержками рейсов с 5 по 7 июля, сбой коснулся нескольких тысяч рейсов, сообщили... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:21+0300
2025-07-08T10:21+0300
общество
москва
рф
турция
атор
росавиация
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Более 11 тысяч организованных туристов в России столкнулись с отменами и задержками рейсов с 5 по 7 июля, сбой коснулся нескольких тысяч рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. "Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тысяч организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути. Авиационный кризис в российских аэропортах за двое суток с 5 по 7 июля привел к отменам и задержкам нескольких тысяч рейсов", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсах. "По предварительным подсчетам аналитической службы АТОР, основанным на агрегированной статистике от туроператоров и данных российских и зарубежных аэропортов и авиакомпаний, за означенный период с длительными задержками – на четыре и более часов – столкнулись не менее 5,5 тысяч российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно такое же количество не смогли вовремя вылететь в Россию", - подчеркнули в сообщении. Уточняется, что в первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет, поскольку их доля в самых пострадавших аэропортах ("Пулково" и "Шереметьево") аэропортах максимально велика. Сообщается, что туроператоры в настоящее время пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают размещение в отелях. "В основном столкнулись со сложностями туристы, направлявшиеся во Вьетнам из Москвы – большинство из них были пересажены на ближайшие рейсы "Аэрофлота" до Ньячанга… Также с переносами столкнулись туристы, направляющиеся на Мальдивы со стыковкой в Москве. Для них были перебронированы билеты и отели на ближайшие возможные даты без ФПР (фактически понесенные расходы - ред.)", – процитировали в сообщении слова представителя туроператора "Русский Экспресс".
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общество , москва, рф, турция, атор, росавиация, аэропорт пулково
Общество , МОСКВА, РФ, ТУРЦИЯ, АТОР, Росавиация, аэропорт Пулково
10:21 08.07.2025
 
В АТОР рассказали о ситуации с отменами и задержками рейсов в России

АТОР: более 11 тысяч организованных туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Самолет
%Самолет - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Более 11 тысяч организованных туристов в России столкнулись с отменами и задержками рейсов с 5 по 7 июля, сбой коснулся нескольких тысяч рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов.
"Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тысяч организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути. Авиационный кризис в российских аэропортах за двое суток с 5 по 7 июля привел к отменам и задержкам нескольких тысяч рейсов", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсах. "По предварительным подсчетам аналитической службы АТОР, основанным на агрегированной статистике от туроператоров и данных российских и зарубежных аэропортов и авиакомпаний, за означенный период с длительными задержками – на четыре и более часов – столкнулись не менее 5,5 тысяч российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно такое же количество не смогли вовремя вылететь в Россию", - подчеркнули в сообщении.
Уточняется, что в первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет, поскольку их доля в самых пострадавших аэропортах ("Пулково" и "Шереметьево") аэропортах максимально велика.
Сообщается, что туроператоры в настоящее время пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают размещение в отелях. "В основном столкнулись со сложностями туристы, направлявшиеся во Вьетнам из Москвы – большинство из них были пересажены на ближайшие рейсы "Аэрофлота" до Ньячанга… Также с переносами столкнулись туристы, направляющиеся на Мальдивы со стыковкой в Москве. Для них были перебронированы билеты и отели на ближайшие возможные даты без ФПР (фактически понесенные расходы - ред.)", – процитировали в сообщении слова представителя туроператора "Русский Экспресс".
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