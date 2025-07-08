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В России выросли продажи новых мотоциклов

В России выросли продажи новых мотоциклов - 08.07.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых мотоциклов

Продажи новых мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года выросли на 15% в годовом выражении, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:11+0300

2025-07-08T16:11+0300

2025-07-08T16:11+0300

россия

авто

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года выросли на 15% в годовом выражении, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам 6 месяцев 2025 года в России было продано 28 512 единиц новой мототехники. Это на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Самым популярным брендом новых мотоциклов в январе-июне стал Regulmoto, чьи продажи составили 5,7 тысячи единиц. На втором месте находится марка Racer (2,5 тысячи штук), а на третьем - Motoland (2,4 тысячи штук). В пятерку лидеров вошли также марки Voge и Kayo (1,9 тысячи и 1,46 тысячи штук соответственно). "Эксперты отмечают, что в январе-июне 2025 года "львиную долю" (73,6%) рынка в этом сегменте транспортных средств заняли китайские мотоциклы. Вторую позицию занимает индийская мототехника (6,5%). Отечественные мотоциклы в этом перечне – только на третьей строчке (4,7%)", - добавили в "Автостате". Среди моделей наибольшей популярностью пользовались Motoland XF300 (1 774 штуки), Racer RC300 (1 246 штук), Regulmoto Sport (1 129 штук), Racer RC250 (577 штук) и Voge DS (568 штук). При этом в июне было продано 7 229 новых мотоциклов – на 5,4% больше, чем годом ранее.

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россия, авто