Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли продажи новых мотоциклов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/avtostat-859294923.html
В России выросли продажи новых мотоциклов
В России выросли продажи новых мотоциклов - 08.07.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи новых мотоциклов
Продажи новых мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года выросли на 15% в годовом выражении, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:11+0300
2025-07-08T16:11+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1d/849604554_0:25:3035:1732_1920x0_80_0_0_fb13f2b8b8fedcf2957fc54de81c2ca2.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года выросли на 15% в годовом выражении, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам 6 месяцев 2025 года в России было продано 28 512 единиц новой мототехники. Это на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Самым популярным брендом новых мотоциклов в январе-июне стал Regulmoto, чьи продажи составили 5,7 тысячи единиц. На втором месте находится марка Racer (2,5 тысячи штук), а на третьем - Motoland (2,4 тысячи штук). В пятерку лидеров вошли также марки Voge и Kayo (1,9 тысячи и 1,46 тысячи штук соответственно). "Эксперты отмечают, что в январе-июне 2025 года "львиную долю" (73,6%) рынка в этом сегменте транспортных средств заняли китайские мотоциклы. Вторую позицию занимает индийская мототехника (6,5%). Отечественные мотоциклы в этом перечне – только на третьей строчке (4,7%)", - добавили в "Автостате". Среди моделей наибольшей популярностью пользовались Motoland XF300 (1 774 штуки), Racer RC300 (1 246 штук), Regulmoto Sport (1 129 штук), Racer RC250 (577 штук) и Voge DS (568 штук). При этом в июне было продано 7 229 новых мотоциклов – на 5,4% больше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20250707/shtraf-859256349.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1d/849604554_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_1f1eeddfd5d4df445ba680b477a0e6a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:11 08.07.2025
 
В России выросли продажи новых мотоциклов

"Автостат": продажи новых мотоциклов в России за полгода выросли на 15%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМотоцикл Jawa 350
Мотоцикл Jawa 350 - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года выросли на 15% в годовом выражении, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам 6 месяцев 2025 года в России было продано 28 512 единиц новой мототехники. Это на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Самым популярным брендом новых мотоциклов в январе-июне стал Regulmoto, чьи продажи составили 5,7 тысячи единиц. На втором месте находится марка Racer (2,5 тысячи штук), а на третьем - Motoland (2,4 тысячи штук). В пятерку лидеров вошли также марки Voge и Kayo (1,9 тысячи и 1,46 тысячи штук соответственно).
"Эксперты отмечают, что в январе-июне 2025 года "львиную долю" (73,6%) рынка в этом сегменте транспортных средств заняли китайские мотоциклы. Вторую позицию занимает индийская мототехника (6,5%). Отечественные мотоциклы в этом перечне – только на третьей строчке (4,7%)", - добавили в "Автостате".
Среди моделей наибольшей популярностью пользовались Motoland XF300 (1 774 штуки), Racer RC300 (1 246 штук), Regulmoto Sport (1 129 штук), Racer RC250 (577 штук) и Voge DS (568 штук).
При этом в июне было продано 7 229 новых мотоциклов – на 5,4% больше, чем годом ранее.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон об увеличении штрафа за отказ остановить авто
Вчера, 16:26
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала