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СМИ: крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю в рамках БРИКС - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю в рамках БРИКС
СМИ: крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю в рамках БРИКС - 08.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю в рамках БРИКС
Крупнейшие развивающиеся экономики мира на фоне введения американских пошлин вместо заключения торговых сделок с США переключаются на торговлю в рамках рынка... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:39+0300
2025-07-08T12:39+0300
экономика
общество
вашингтон
сша
бразилия
дональд трамп
лула да силва
дмитрий медведев
new york times
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Крупнейшие развивающиеся экономики мира на фоне введения американских пошлин вместо заключения торговых сделок с США переключаются на торговлю в рамках рынка БРИКС, пишет газета New York Times. "Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все - от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы. На двухдневной встрече в Рио-де Жанейро страны-члены БРИКС ... пообещали углублять связи и размышляли над тем, как преодолеть бюрократию и упростить торговлю друг с другом", - пишет издание. Как отмечает газета, действия Вашингтона меняют экономические связи по всему миру и подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам. Саммит БРИКС проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента Трампа, заявил, что БРИКС набирает авторитет. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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общество , вашингтон, сша, бразилия, дональд трамп, лула да силва, дмитрий медведев, new york times
Экономика, Общество , ВАШИНГТОН, США, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Лула да Силва, Дмитрий Медведев, New York Times
12:39 08.07.2025
 
СМИ: крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю в рамках БРИКС

NYT: крупнейшие развивающиеся экономики переключаются на торговлю в рамках БРИКС

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Крупнейшие развивающиеся экономики мира на фоне введения американских пошлин вместо заключения торговых сделок с США переключаются на торговлю в рамках рынка БРИКС, пишет газета New York Times.
"Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все - от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы. На двухдневной встрече в Рио-де Жанейро страны-члены БРИКС ... пообещали углублять связи и размышляли над тем, как преодолеть бюрократию и упростить торговлю друг с другом", - пишет издание.
Как отмечает газета, действия Вашингтона меняют экономические связи по всему миру и подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам.
Саммит БРИКС проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента Трампа, заявил, что БРИКС набирает авторитет.
БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Выступление С. Лаврова на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН
В ООН отреагировали на угрозы Трампа обложить пошлинами партнеров БРИКС
Вчера, 20:09
 
ЭкономикаОбществоВАШИНГТОНСШАБРАЗИЛИЯДональд ТрампЛула да СилваДмитрий МедведевNew York Times
 
 
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