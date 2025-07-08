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Эксперты оценили преимущества электротакси
Эксперты оценили преимущества электротакси - 08.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили преимущества электротакси
Развитие такси на электромобилях позволяет водителям и таксопаркам снижать издержки на заправку и обслуживание, при этом жители получают более экологичный... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T04:36+0300
2025-07-08T04:36+0300
2025-07-08T04:36+0300
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нти
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Развитие такси на электромобилях позволяет водителям и таксопаркам снижать издержки на заправку и обслуживание, при этом жители получают более экологичный транспорт, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"В результате этой смены технологии жители получают экологичный транспорт, водители электротакси зарабатывают больше, чем на ДВС, а таксопарки открывают потенциал для сокращения своих издержек", - сказал основатель российского оператора электродвижения и сети зарядных станций Hyper Алексей Тихонов.
Hyper запустила в ряде российских регионов инфраструктуру для электротакси. На ПМЭФ-2025 были заключены соглашения с тремя новыми городами - Смоленском, Самарой и Архангельском. Решения Hyper в сфере электромобильности были рекомендованы к внедрению Агентством стратегических инициатив.
По словам эксперта НТИ "Автонет" Игоря Мишина, в первую очередь выгода заключается в том, что зарядка электромобиля обходится в разы дешевле, чем заправка автомобиля с ДВС.
"Для бензинового автомобиля с 50-литровым баком при цене 55 рублей за литр заправка обойдется в 2750 рублей. Полная зарядка электромобиля с аккумулятором на 70 кВт.ч при тарифе 5 рублей за кВт.ч стоит 350 рублей. Если емкость аккумулятора 30 кВт.ч, то зарядка будет стоить 150 рублей", - отметил он.
К этому добавляется отсутствие транспортного налога в ряде регионов и возможность бесплатной парковки. Кроме того, преимущества электромобиля для такси включают редкое техобслуживание и высокую износостойкость компонентов, объяснил Мишин.
"В российских таксопарках по всей стране работает около 2 тысяч таких машин. Это меньше 1% от их общего числа. Отрасль такси стимулирует внедрение электромобилей на российских дорогах. При этом, с учетом разного климата и развития инфраструктуры, наибольшее развитие электротакси получают в южных регионах и крупных городах", - добавил эксперт НТИ.
Основатель Hyper Тихонов же объяснил, что электротакси работает так же, как и обычное. Таксопарки покупают электромобили, сдают их в аренду водителям, а такие агрегаторы, как "Яндекс", допускают их к заказам пассажиров.
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общество , смоленск, самара, агентство стратегических инициатив, нти, яндекс
Общество , Смоленск, САМАРА, Агентство стратегических инициатив, НТИ, Яндекс
Эксперты оценили преимущества электротакси
Эксперт Тихонов: развитие электротакси снижает издержки на заправку и обслуживание
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Развитие такси на электромобилях позволяет водителям и таксопаркам снижать издержки на заправку и обслуживание, при этом жители получают более экологичный транспорт, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"В результате этой смены технологии жители получают экологичный транспорт, водители электротакси зарабатывают больше, чем на ДВС, а таксопарки открывают потенциал для сокращения своих издержек", - сказал основатель российского оператора электродвижения и сети зарядных станций Hyper Алексей Тихонов.
Hyper запустила в ряде российских регионов инфраструктуру для электротакси. На ПМЭФ-2025 были заключены соглашения с тремя новыми городами - Смоленском, Самарой и Архангельском. Решения Hyper в сфере электромобильности были рекомендованы к внедрению Агентством стратегических инициатив.
По словам эксперта НТИ "Автонет" Игоря Мишина, в первую очередь выгода заключается в том, что зарядка электромобиля обходится в разы дешевле, чем заправка автомобиля с ДВС.
"Для бензинового автомобиля с 50-литровым баком при цене 55 рублей за литр заправка обойдется в 2750 рублей. Полная зарядка электромобиля с аккумулятором на 70 кВт.ч при тарифе 5 рублей за кВт.ч стоит 350 рублей. Если емкость аккумулятора 30 кВт.ч, то зарядка будет стоить 150 рублей", - отметил он.
К этому добавляется отсутствие транспортного налога в ряде регионов и возможность бесплатной парковки. Кроме того, преимущества электромобиля для такси включают редкое техобслуживание и высокую износостойкость компонентов, объяснил Мишин.
"В российских таксопарках по всей стране работает около 2 тысяч таких машин. Это меньше 1% от их общего числа. Отрасль такси стимулирует внедрение электромобилей на российских дорогах. При этом, с учетом разного климата и развития инфраструктуры, наибольшее развитие электротакси получают в южных регионах и крупных городах", - добавил эксперт НТИ.
Основатель Hyper Тихонов же объяснил, что электротакси работает так же, как и обычное. Таксопарки покупают электромобили, сдают их в аренду водителям, а такие агрегаторы, как "Яндекс", допускают их к заказам пассажиров.