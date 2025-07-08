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Ввоз иномарок из КНР в Приморье с начала года вырос в 5,2 раза

Ввоз иномарок из КНР в Приморье с начала года вырос в 5,2 раза - 08.07.2025, ПРАЙМ

Ввоз иномарок из КНР в Приморье с начала года вырос в 5,2 раза

Ввоз иномарок для физических лиц через пункты пропуска с КНР в Приморье с начала года вырос в 5,2 раза – до 17,1 тысячи автомобилей, сообщила РИА Новости... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:30+0300

2025-07-08T09:30+0300

2025-07-08T09:30+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - ПРАЙМ. Ввоз иномарок для физических лиц через пункты пропуска с КНР в Приморье с начала года вырос в 5,2 раза – до 17,1 тысячи автомобилей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая. "17109 автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за 6 месяцев 2025 года. Это в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила Кульчицкая. По ее словам, таможенники оформляют и новые автомобили, и имеющие пробег. В основном физлица ввозят автомобили производства КНР - Changan, Chery, Geely, также спросом пользуются электрокары: LIXIANG, ZEEKR и другие. "Транспортные средства следуют через автомобильные пункты пропуска МАПП Пограничный и ДАПП Полтавка", - отметила Кульчицкая. Она добавила, что сумма уплаченных таможенных и иных платежей с учетом уплаты утилизационного сбора составила порядка 8 миллиардов рублей. По данным таможни, за 2024 год было оформлено 17785 транспортных средств для личного пользования, что в 6 раз больше, чем в 2023 году. Сумма уплаченных таможенных платежей с учетом уплаты утилизационного сбора составила 9,4 миллиарда рублей.

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общество , китай, приморье, chery, geely