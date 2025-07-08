https://1prime.ru/20250708/kitaj-kirgizija-uzbekistan-859269740.html

Железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан станет флагманом новой торговли

Железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан станет флагманом новой торговли - 08.07.2025, ПРАЙМ

Железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан станет флагманом новой торговли

Киргизия уверена, что железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан стоимостью 4,7 миллиарда долларов станет флагманом нового логического уклада и ориентиром... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T07:23+0300

2025-07-08T07:23+0300

2025-07-08T07:23+0300

общество

киргизия

запад

китай

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ПЕКИН, 8 июл - ПРАЙМ. Киргизия уверена, что железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан стоимостью 4,7 миллиарда долларов станет флагманом нового логического уклада и ориентиром региональной торговли, заявил во вторник заместитель премьер-министра Киргизии Бакыт Торобаев. "В нынешних условиях, когда современный мир полон кризисов и вызовов, геополитических разногласий, международной напряженности и неопределенности, создание новых транспортных маршрутов является жизненно необходимым, таким решением становится наш совместный проект - железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - заявил Торобаев на церемонии открытия 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам. Он отметил, что "с полной поддержкой глав наших государств по всей протяженности данной железной дороги мы уже начали полномасштабные строительные работы на территории Кыргызстана". "Общая стоимость проекта составляет 4,7 миллиарда долларов, 304-километровый маршрут создает кратчайший железнодорожный путь между Востоком и Западом, который выводит грузы на европейские и ближневосточные рынки, формируя важную транспортную артерию, ключевым объектом на территории Кыргызской Республики станет перегрузочная станция "Махмал", центральный элемент маршрута, обеспечивающий надежный бесперебойный транзит грузов между Китаем и Узбекистаном", - добавил он. Вместе с тем Торобаев отметил, что планируется создать логические центры, склады, таможенную инфраструктуру, мультимодальные сервисы, что позволит сформировать полноценную опорную инфраструктуру вдоль коридора. Он добавил, что маршрут дороги пролегает из восточной Азии через Киргизию с ключевым логистическими центрами, такими как Москва, Берлин, Лондон, Рим, Стамбул, Тегеран, а также портами Персидского залива. "По предварительным расчетам, путь сократится на 900 километров, а срок доставки снизится до 10 суток", - указал вице-премьер. По его словам, базовая пропускная способность коридора - 15 миллионов тонн в год с возможностью увеличения по мере роста спроса. "Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан задает новую геометрию торговых связей и создает новые возможности логистического развития в регионе. Хочу подчеркнуть, что железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан - проект стратегического значения, который уже перешел из стадии обсуждения в плоскость практической реализации. Уверен, что данная железная дорога станет флагманом нового логического уклада и ориентиром региональной торговли", - указал он.

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общество , киргизия, запад, китай