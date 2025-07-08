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Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС
Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС - 08.07.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил несогласие с критикой в адрес БРИКС и осудил предложение о введении пошлин против стран блока, которое... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T21:30+0300
2025-07-08T21:30+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил несогласие с критикой в адрес БРИКС и осудил предложение о введении пошлин против стран блока, которое накануне прозвучало от президента США. "Мы не принимаем никакие претензии к встрече БРИКС. Мы не согласны с тем, что вчера президент Соединённых Штатов намекнул на возможность обложить БРИКС пошлинами", - заявил Лула на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которую транслировало в соцсетях правительство Бразилии. Политик подчеркнул, что БРИКС объединяет государства, стремящиеся к миру, развитию и преодолению неравенства. "Мы не хотим войн, мы не хотим конфронтации. Мы хотим, чтобы наши страны могли развиваться", - добавил бразильский президент.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
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общество , бразилия, сша, индия, лула да силва, дональд трамп, нарендра моди
Общество , БРАЗИЛИЯ, США, ИНДИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, Нарендра Моди
21:30 08.07.2025
 
Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС

Президент Бразилии Лула осудил предложение США ввести пошлины против стран БРИКС

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил несогласие с критикой в адрес БРИКС и осудил предложение о введении пошлин против стран блока, которое накануне прозвучало от президента США.
"Мы не принимаем никакие претензии к встрече БРИКС. Мы не согласны с тем, что вчера президент Соединённых Штатов намекнул на возможность обложить БРИКС пошлинами", - заявил Лула на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которую транслировало в соцсетях правительство Бразилии.
Политик подчеркнул, что БРИКС объединяет государства, стремящиеся к миру, развитию и преодолению неравенства.
"Мы не хотим войн, мы не хотим конфронтации. Мы хотим, чтобы наши страны могли развиваться", - добавил бразильский президент.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
СМИ: крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю в рамках БРИКС
12:39
 
ОбществоБРАЗИЛИЯСШАИНДИЯЛула да СилваДональд ТрампНарендра Моди
 
 
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