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Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС

Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС - 08.07.2025, ПРАЙМ

Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил несогласие с критикой в адрес БРИКС и осудил предложение о введении пошлин против стран блока, которое... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T21:30+0300

2025-07-08T21:30+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил несогласие с критикой в адрес БРИКС и осудил предложение о введении пошлин против стран блока, которое накануне прозвучало от президента США. "Мы не принимаем никакие претензии к встрече БРИКС. Мы не согласны с тем, что вчера президент Соединённых Штатов намекнул на возможность обложить БРИКС пошлинами", - заявил Лула на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которую транслировало в соцсетях правительство Бразилии. Политик подчеркнул, что БРИКС объединяет государства, стремящиеся к миру, развитию и преодолению неравенства. "Мы не хотим войн, мы не хотим конфронтации. Мы хотим, чтобы наши страны могли развиваться", - добавил бразильский президент.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.

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общество , бразилия, сша, индия, лула да силва, дональд трамп, нарендра моди