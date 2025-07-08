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Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T00:23+0300
2025-07-08T00:23+0300
общество
рф
свердловская область
екатеринбург
михаил мишустин
владимир путин
денис мантуров
иннопром
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили в пресс-службе правительства РФ. На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В мероприятиях поездки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ЖДЕТ ПРЕМЬЕРА Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. В 2025 году выставка представлена разделами "Машиностроение и компоненты", "Промышленная автоматизация", "Металлургия и производство материалов", "Производственные технологии", "Цифровые технологии", "Технологии для города", "Услуги для промышленности". Страной-партнером "Иннопрома-2025" является Саудовская Аравия. Ее делегация во главе с министром промышленности и минеральных ресурсов господином Бандаром ибн Ибрахимом аль-Хурейфом представлена ведущими государственными структурами и промышленными компаниями, работающими в приоритетных отраслях страны. Премьер-министр РФ в ходе посещения "Иннопрома" традиционно осматривает выставку и выступает на главной стратегической сессии. Ранее глава правительства сообщал, что в ходе визита на "Иннопром" посетит стенд группы компаний "ДСТ-Урал", которая производит машины для дорожного строительства, промышленности, сельского хозяйства и других сфер. ВСТРЕЧА С ПАСЛЕРОМ В графике Мишустина также есть встреча со временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Он был назначен на должность указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область. Во время встречи с Путиным Паслер выделил промышленное развитие Свердловской области, при этом назвал актуальным транспортный вопрос в регионе.
рф
свердловская область
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , рф, свердловская область, екатеринбург, михаил мишустин, владимир путин, денис мантуров, иннопром
Общество , РФ, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Иннопром
00:23 08.07.2025
 
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге и встретится с Паслером

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
В мероприятиях поездки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ЖДЕТ ПРЕМЬЕРА
Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. В 2025 году выставка представлена разделами "Машиностроение и компоненты", "Промышленная автоматизация", "Металлургия и производство материалов", "Производственные технологии", "Цифровые технологии", "Технологии для города", "Услуги для промышленности".
Страной-партнером "Иннопрома-2025" является Саудовская Аравия. Ее делегация во главе с министром промышленности и минеральных ресурсов господином Бандаром ибн Ибрахимом аль-Хурейфом представлена ведущими государственными структурами и промышленными компаниями, работающими в приоритетных отраслях страны.
Премьер-министр РФ в ходе посещения "Иннопрома" традиционно осматривает выставку и выступает на главной стратегической сессии. Ранее глава правительства сообщал, что в ходе визита на "Иннопром" посетит стенд группы компаний "ДСТ-Урал", которая производит машины для дорожного строительства, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.
ВСТРЕЧА С ПАСЛЕРОМ
В графике Мишустина также есть встреча со временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Он был назначен на должность указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область.
Во время встречи с Путиным Паслер выделил промышленное развитие Свердловской области, при этом назвал актуальным транспортный вопрос в регионе.
 
ОбществоРФСвердловская областьЕКАТЕРИНБУРГМихаил МишустинВладимир ПутинДенис МантуровИннопром
 
 
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