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Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - 08.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:23+0300

2025-07-08T00:23+0300

2025-07-08T00:23+0300

общество

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свердловская область

екатеринбург

михаил мишустин

владимир путин

денис мантуров

иннопром

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили в пресс-службе правительства РФ. На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В мероприятиях поездки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ЖДЕТ ПРЕМЬЕРА Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. В 2025 году выставка представлена разделами "Машиностроение и компоненты", "Промышленная автоматизация", "Металлургия и производство материалов", "Производственные технологии", "Цифровые технологии", "Технологии для города", "Услуги для промышленности". Страной-партнером "Иннопрома-2025" является Саудовская Аравия. Ее делегация во главе с министром промышленности и минеральных ресурсов господином Бандаром ибн Ибрахимом аль-Хурейфом представлена ведущими государственными структурами и промышленными компаниями, работающими в приоритетных отраслях страны. Премьер-министр РФ в ходе посещения "Иннопрома" традиционно осматривает выставку и выступает на главной стратегической сессии. Ранее глава правительства сообщал, что в ходе визита на "Иннопром" посетит стенд группы компаний "ДСТ-Урал", которая производит машины для дорожного строительства, промышленности, сельского хозяйства и других сфер. ВСТРЕЧА С ПАСЛЕРОМ В графике Мишустина также есть встреча со временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Он был назначен на должность указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область. Во время встречи с Путиным Паслер выделил промышленное развитие Свердловской области, при этом назвал актуальным транспортный вопрос в регионе.

рф

свердловская область

екатеринбург

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общество , рф, свердловская область, екатеринбург, михаил мишустин, владимир путин, денис мантуров, иннопром