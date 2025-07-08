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Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии

Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии - 08.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу о проведении выездной международной промышленной выставки "Иннопром" на территории Саудовской... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:40+0300

2025-07-08T14:40+0300

2025-07-08T14:40+0300

общество

мировая экономика

саудовская аравия

екатеринбург

михаил мишустин

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу о проведении выездной международной промышленной выставки "Иннопром" на территории Саудовской Аравии. "Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия... Конечно, поддерживаю инициативу о проведении выездного "Иннопрома" на территории Саудовской Аравии", - сказал глава правительства на пленарном заседании. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

https://1prime.ru/20250707/selskoe-khozyaystvo-859259229.html

саудовская аравия

екатеринбург

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общество , мировая экономика, саудовская аравия, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром