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Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии
Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу о проведении выездной международной промышленной выставки "Иннопром" на территории Саудовской... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:40+0300
2025-07-08T14:40+0300
общество
мировая экономика
саудовская аравия
екатеринбург
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу о проведении выездной международной промышленной выставки "Иннопром" на территории Саудовской Аравии. "Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия... Конечно, поддерживаю инициативу о проведении выездного "Иннопрома" на территории Саудовской Аравии", - сказал глава правительства на пленарном заседании. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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саудовская аравия
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общество , мировая экономика, саудовская аравия, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Общество , Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Иннопром
14:40 08.07.2025
 
Мишустин поддержал идею о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии

Мишустин поддержал инициативу о проведении "Иннопрома" в Саудовской Аравии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу о проведении выездной международной промышленной выставки "Иннопром" на территории Саудовской Аравии.
"Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия... Конечно, поддерживаю инициативу о проведении выездного "Иннопрома" на территории Саудовской Аравии", - сказал глава правительства на пленарном заседании.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с РФ в сельском хозяйстве
Вчера, 17:26
 
ОбществоМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЕКАТЕРИНБУРГМихаил МишустинИннопром
 
 
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