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Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции
Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:44+0300
2025-07-08T14:44+0300
2025-07-08T14:44+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году – около 8,5%. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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Общество , Мировая экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Иннопром
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом всем инициаторам санкций
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году – около 8,5%. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин